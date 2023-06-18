新北聯合婚禮登場 百對新人由侯友宜證婚

新北市聯合婚禮「天作之合幸福TWO兔好」今日在板橋市民廣場浪漫登場，現場以府中雙城為意象，打造新舊交融浪漫氛圍，新人們穿著中式秀禾服、西式婚紗禮服進場，洋溢幸福，市長侯友宜、副市長劉和然擔任證婚人及主婚人，並抽出50項好禮，祝福新人幸福成家。

這群新人們在侯友宜、劉和然見證下，宣讀真愛宣言，並互相配戴真愛密碼銀手環作為定情信物，現場洋溢甜蜜幸福。

侯友宜表示，新北市今年聯合婚禮邁入第14場，累計已有1311對佳偶參加。今年結合府中雙城串連古今意象，從活動設計到新人服飾，洋溢雙城新舊交融喜慶氛圍，恭喜新人們找到心目中的另一半。

侯友宜說，市府為鼓勵婚育，每年舉辧未婚聯誼、聯合婚禮外，並搭配生育補助及公托等各項友善措施，減輕爸媽養育負擔，讓育兒家庭都能歡喜生、快樂養。今年已有7對新人懷有愛的結晶，喜上加喜，侯友宜祝福新人幸福快樂，並鼓勵新人們增產報國，落腳新北。

71號新人是同在新北市府工務局工作的黃先生與廖小姐，曾一起在建照科服務，因疫情關係讓原本平行的業務有了交集，共同的價值觀讓雙方決定邁向人生下一個階段。目前女方在拆除大隊拆違章，新郎則在建照科蓋房子，兩人一起透過加法工程跟減法工程，共同參與新北市城市發展，更一起規畫人生藍圖共築幸福樂章，互許承諾「按圖施工絕不偷工減料」。

81號新人范先生與王小姐之前是同事，在一次公司的蝴蝶結主題穿著日，女孩將身上的圍巾在男孩脖上繫了一個大蝴蝶結，也將兩人的緣份繫了起來。後來決定結婚時，就一直關注新北聯合婚禮，結果當年因疫情活動取消，於是等了一年，隔年復辦改成抽籤沒抽到，今年原本已經不等了，想直接登記，沒料到活動提早辦，還幸運抽中名額，很開心能在眾人祝福下完成終身大事。

55號新人林小姐在交友軟體認識了李先生，男方的第一句話：「請問妳介意與聽障人士做朋友嗎?」意外開啟兩人的愛情故事。相處過程中才發現彼此的溝通方式跟想法有很大的差異，經常雞同鴨講，加上年齡差距9歲，觀念也差很多，一直風雨不斷，但9年來倆人不管大吵、小吵，都挺了過來，希望未來的日子不畏風雨，繼續攜手走下去。

民政局長柯慶忠說，新北市為鼓勵婚育，每年聯合婚禮送出超值10項結婚好禮，今年為祝福新人成家，現場更大方準備50項家電成家禮，有Apple Watch 雙人對錶、四門變頻冰箱、65型顯示器、直流變頻超音波洗衣機、清淨除濕機、電子鍋及電烤箱等多項家電，讓抽中的新人都尖叫直呼超開心。