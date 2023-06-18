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板橋懷德街50年危老建物 防災都更1.0今動工重建

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北板橋一處1幢3棟建築已經50年，經核准為防災都更1.0，今動工重建，預計2026年完工。圖／新北都更處提供
新北板橋一處1幢3棟建築已經50年，經核准為防災都更1.0，今動工重建，預計2026年完工。圖／新北都更處提供

新北板橋3棟建築已經50年列危險建築物，並經耐震評估為必須立即拆除。據悉該建物去年已核准為防災都更1.0，並在三月間拆除完成，今天舉行重建動工典禮，預計未來興建1棟地上14層地下2層的住宅大樓，將於2026年完工。

板橋文聖國小及音樂公園附近懷德街有3棟約50年的建築物，經台灣省土木技師公會於2019年辦理建築物耐震能力評估，列為要立即拆除的危險建築物，申請人選定「防災都更」，建物在更新前有24戶，重建基地面積604.56平方公尺。

都更處表示，該幢建物在前年9月15日申請新北防災都更，並於同年11月12日核准適用防災1.0的案件；已於今年3月15日拆除完成地上建物，透過變更都市計畫方式，以原基準容積1.5倍重建，今日舉行動土典禮，預計未來興建1棟地上14層地下2層的住宅大樓，預計2026年完工。

都更處指出，新北推動都更三箭，協助住戶處理海砂屋、耐震能力不足等危險建築物，包含全額補助海砂屋鑑定費用、配合新北住都中心及都更推動師的技術輔導協助社區凝聚共識，最後社區可以選擇適合的多元重建途徑，建構完整服務及配套；另外也積極輔導住戶推動多元都更，協助民間老舊建築物重建、整建及維護，促進基地及周邊環境品質改善。

都更處統計，截至今年6月9日，多元都更已累計申請1303案、核准854案，其中自2019年起至2023年間都更核准量相較歷年有4.6倍。都更申請須由住戶達多數同意，市府透過技術、資金及法令三大面向從旁協助及鼓勵。

新北板橋一處1幢3棟建築已經50年，經核准為防災都更1.0，今動工重建，預計未來興建1棟地上14層地下2層的住宅大樓，並於2026年完工。圖／新北都更處提供
新北板橋一處1幢3棟建築已經50年，經核准為防災都更1.0，今動工重建，預計未來興建1棟地上14層地下2層的住宅大樓，並於2026年完工。圖／新北都更處提供

都更 建築 新北

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