快訊

台人趁火打劫？實體Suica卡「日幣當台幣賣」1張500元 賣家狂語：會更貴

狂殺4折！好市多這款「經典神鞋」上架 網卻掀時尚大戰

2024大選民調 柯文哲超車藍綠 侯友宜這麼回應…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「水域解嚴、還我沙崙」民團喊話新北開放沙崙海域

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台灣開放海水聯盟今上午在沙崙海域辦海上遊行。記者劉懿萱／攝影
台灣開放海水聯盟今上午在沙崙海域辦海上遊行。記者劉懿萱／攝影

新北市淡水沙崙海域早年為海水浴場，2012年發生4死意外後，隔年市府嚴令下水嬉戲，原本有大批遊客造訪的景點，如今人跡罕至。台灣開放水域聯盟今上午辦海上遊行，召集人李元治指出，台灣水域安全應從引導民眾學習安全親水的知識跟技能，而非因噎廢食，要求「還我沙崙海域」。

淡水沙崙海域早年為海水浴場，但海水浴場在縣府時代倒閉後，時常發生溺水事件，縣府將此地公告為危險水域，後因2012年發生4死意外，市府2013年公告將沙崙沿岸海域為禁止水域遊憩活動區域，長期下來不僅地方經濟發展受阻，民眾也無法親近海岸線。

台灣開放水域聯盟今上午在沙崙海域辦海上遊行，召集人李元治說，台灣自詡海洋國家講了半天，不但沒有進步，還一直倒退，沙崙如此美麗的海域已被關閉20幾年，主管機關思想仍停滯在「水深危險，禁止戲水」對防溺工作不求甚解，只會一昧禁止，市府還打算在沙崙海域岸上蓋海水浴場，根本是捨本逐末。

李元治認為，沙崙海水浴場可以開辦全國第一座民眾安全親水教育園區，以近年流行的獨木舟、SUP為輔具，引導民眾學習安全親水的知識跟技能，包括教導民眾穿救生衣、漲潮退潮如何查詢、在踩不到底的地方落水如何自救等。

今海上遊行約有數十人到場，多為喜愛海上運動的民眾，不少人還自備SUP在沙崙海域下水，並身穿水域解嚴、還我沙崙海域等字樣的服裝、手舉牌。

台灣開放海水聯盟今上午在沙崙海域辦海上遊行。記者劉懿萱／攝影
台灣開放海水聯盟今上午在沙崙海域辦海上遊行。記者劉懿萱／攝影
台灣開放海水聯盟今上午在沙崙海域辦海上遊行。記者劉懿萱／攝影
台灣開放海水聯盟今上午在沙崙海域辦海上遊行。記者劉懿萱／攝影

海水浴場 淡水

延伸閱讀

影／全國幼童新北免費篩檢 陳世軒：把新北市政當玩笑

柯文哲批新北免費驗巴比妥太離譜 侯辦：這不是普篩

餵藥案王必勝稱事過兩月驗不出 新北衛生局這樣說

卓冠廷：新北0到6童血檢要花7768萬 龐大經費未送審查

相關新聞

「水域解嚴、還我沙崙」民團喊話新北開放沙崙海域

新北市淡水沙崙海域早年為海水浴場，2012年發生4死意外後，隔年市府嚴令下水嬉戲，原本有大批遊客造訪的景點，如今人跡罕至...

砲口向內？飆車族噪音 葉元之轟新北市府 環保局：已開罰72件噪音車輛

新北市板橋江翠北重劃區緊鄰環河快速道路，晚間經常有飆車族橫行，噪音問題嚴重。新北市議員葉元之指出，之前向市府反應都無效果...

台北國際龍舟錦標賽 環保局加強環境維護出動流廁車便民

台北市基隆河大佳河濱公園於6月22日起一連三天盛大展開「水岸台北端午嘉年華」，內容包含「台北國際龍舟錦標賽」等系列活動，...

台北老字號鐵板燒 絕美空間精緻美饌

早在疫情解封前，台北頂級鐵板燒「Hana錵鐵板燒」將入門迎賓處加點巧思，飾以花牆、櫻吹雪、淙淙水幕的3D投影互動畫面，並新增送菜機器人，為得是帶給賓客驚喜，不變得是40年來，講究頂級食材、鐵板廚藝與熱誠服務。

米其林餐盤推薦 台北也能吃到台南最強溫體牛火鍋

台北饕客有福了！榮獲2022年米其林餐盤推薦，創立於2018年，練就20多年的真功夫，來自台南溫體牛火鍋「牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン」進駐「富士大飯店」，每日嚴選善化的黑母牛，精選特優級部位，火鍋湯頭濃郁鮮甜，入口即化的粉嫩滋味，實在太銷魂！

好想逃離都市！雙北六大天然健行步道就在你身邊

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「雙北健行步道」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的雙北健行步道排行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦