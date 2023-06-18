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「水域解嚴、還我沙崙」民團喊話新北開放沙崙海域
新北市淡水沙崙海域早年為海水浴場，2012年發生4死意外後，隔年市府嚴令下水嬉戲，原本有大批遊客造訪的景點，如今人跡罕至。台灣開放水域聯盟今上午辦海上遊行，召集人李元治指出，台灣水域安全應從引導民眾學習安全親水的知識跟技能，而非因噎廢食，要求「還我沙崙海域」。
淡水沙崙海域早年為海水浴場，但海水浴場在縣府時代倒閉後，時常發生溺水事件，縣府將此地公告為危險水域，後因2012年發生4死意外，市府2013年公告將沙崙沿岸海域為禁止水域遊憩活動區域，長期下來不僅地方經濟發展受阻，民眾也無法親近海岸線。
台灣開放水域聯盟今上午在沙崙海域辦海上遊行，召集人李元治說，台灣自詡海洋國家講了半天，不但沒有進步，還一直倒退，沙崙如此美麗的海域已被關閉20幾年，主管機關思想仍停滯在「水深危險，禁止戲水」對防溺工作不求甚解，只會一昧禁止，市府還打算在沙崙海域岸上蓋海水浴場，根本是捨本逐末。
李元治認為，沙崙海水浴場可以開辦全國第一座民眾安全親水教育園區，以近年流行的獨木舟、SUP為輔具，引導民眾學習安全親水的知識跟技能，包括教導民眾穿救生衣、漲潮退潮如何查詢、在踩不到底的地方落水如何自救等。
今海上遊行約有數十人到場，多為喜愛海上運動的民眾，不少人還自備SUP在沙崙海域下水，並身穿水域解嚴、還我沙崙海域等字樣的服裝、手舉牌。
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