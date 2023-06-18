北投某工地混凝土從天降造成1傷3車被砸 建管處開罰18萬

台北市北投區一處建案工地，昨天中午疑似因工人灌漿沒注意，導致「爆膜」，大量混凝土從19樓往下降撒落地面，砸中一名路過市民、3輛轎車，警方到場協調並聯繫遭波及車主，與工地談妥後續賠償，皆不提告，建管處今天回應，將針對施工缺失部分，裁處承、監造人各9萬元。

據了解，北投區中央南路一段與大興街口工地，昨天中午工人在施工時，疑似灌漿沒注意，導致「爆膜」泥漿碎石從19樓掉落，砸落路過的許姓民眾，聽在路邊車輛遭到波及，總計1人受傷、3輛車受損，警方到場後，事發當下工地姚姓負責人立即上前關係，警方到場後，協助聯繫車主到場，經過協調，雙方談妥後續賠償，皆不提告。