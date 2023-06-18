聽新聞
test
0:00 / 0:00
北投某工地混凝土從天降造成1傷3車被砸 建管處開罰18萬
台北市北投區一處建案工地，昨天中午疑似因工人灌漿沒注意，導致「爆膜」，大量混凝土從19樓往下降撒落地面，砸中一名路過市民、3輛轎車，警方到場協調並聯繫遭波及車主，與工地談妥後續賠償，皆不提告，建管處今天回應，將針對施工缺失部分，裁處承、監造人各9萬元。
據了解，北投區中央南路一段與大興街口工地，昨天中午工人在施工時，疑似灌漿沒注意，導致「爆膜」泥漿碎石從19樓掉落，砸落路過的許姓民眾，聽在路邊車輛遭到波及，總計1人受傷、3輛車受損，警方到場後，事發當下工地姚姓負責人立即上前關係，警方到場後，協助聯繫車主到場，經過協調，雙方談妥後續賠償，皆不提告。
建管處說明，本案工地施工缺失部分，將裁處承、監造人各9萬元處分，並要求承監造人落實自主檢查加強品管控制，後續若再有違「建築法」規定，除再加重裁處外，亦將追究相關人員監督責任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言