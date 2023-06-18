體驗特色文化主題戲水 十四張歷史公園水圳遊戲區開放
炎炎夏日到來，新北不少公園戲水區將開放，具有文化特色的十四張歷史公園-水圳遊戲區也開放，平日下午、周末全天運行，讓都會區民眾散步就能到玩水遊樂場。
新店區公所表示，公所提供戲水消暑好去處，位於央北重劃區內十四張歷史公園，過去廣受親子歡迎的「倒水桶」將開放。參考去年經驗，延長水圳遊戲區運作時間，更新水幫浦區設施，希望民眾能玩得開心。
新店區公所提醒，水圳遊戲區從6月開放到10月，每次運行15分鐘，周末從上午10時30分開始運行至晚間6時30分，平日則是下午4時30分運行至晚間同一時段。欲前往民眾請穿著適當服裝及鞋子、並留意自身及孩童安全。
公園內「水圳遊戲區」平時供民眾遊憩玩水，災害來臨時，能轉換成供災民使用的「淋浴區」，並設置「透水保水」設施，透過涵養雨水及貯留滲透雨水功能的設計，增加鄰近地區的透水、保水能力。
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