體驗特色文化主題戲水 十四張歷史公園水圳遊戲區開放

早在疫情解封前，台北頂級鐵板燒「Hana錵鐵板燒」將入門迎賓處加點巧思，飾以花牆、櫻吹雪、淙淙水幕的3D投影互動畫面，並新增送菜機器人，為得是帶給賓客驚喜，不變得是40年來，講究頂級食材、鐵板廚藝與熱誠服務。

2023-06-18 09:25