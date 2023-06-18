錫口碼頭天鵝船 挨批擺飾

北市府去年在饒河夜市旁的錫口碼頭位於基隆河畔，里長批，親水設施不足，市府放了2艘天鵝船淪為裝飾品，且爭取攔砂壩改善淤積問題也遲遲沒有下文。北市水利處指出，副市長李四川拜訪里長後，已裁示要提升整體景觀與休閒遊憩品質，預定明年辦錫口碼頭周邊景觀再造規畫案。

慈祐里長李祖民不斷向北市府爭取，在錫口碼頭設置天鵝船、攔砂壩等設施，增加台北市的親水活動，以及基隆河清淤，打造如高雄愛河、新北碧潭水上活動。

李祖民透露，柯市府擺放貨櫃賣調酒、咖啡，同時放2艘天鵝船，但對方就是公務員心態交差了事，雙手一攤，多一事不如少一事，因沒有租賃售票規則，所以從沒民眾使用，只是停在河邊讓它風吹雨淋日曬，連碼頭棧板壞掉也是自己修好。

李祖民認為，基隆河漲潮時可以讓船隻行駛，但退潮時底部的淤積泥沙、消波塊等都會露出來，且到了夏天會使河川含氧量降低，萬一有死魚，也可以透過攔砂壩攔住好清潔，錫口就在轉彎處，難道當今科技連攔砂壩都做不起來嗎？

水利處回應，因北市屬於盆地地形，基隆河河川坡度平緩，而碧潭位於新店溪上游河床高低差大，較適合施作堰壩；若設攔砂壩，會影響防汛安全、阻斷航運及救難橡皮艇航行，且造成上游流速減緩、河水曝氣量變差，對水質及既有生態產生影響，因此評估不可行。

水利處也透露，基隆河雖坡度平緩，仍有其他水上活動，如獨木舟、SUP立槳式浪板，迎星碼頭、雙溪碼頭也有遊艇及滑水。