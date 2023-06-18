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大南瓜785斤奪冠 農友贏8.6萬

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北淡水區農會昨辦「112年全國大南瓜比賽」頒獎典禮，冠軍大南瓜785台斤奪下冠軍。圖／新北市農業局提供
新北淡水區農會昨辦「112年全國大南瓜比賽」頒獎典禮，冠軍大南瓜785台斤奪下冠軍。圖／新北市農業局提供

淡水區農會昨辦「112年全國大南瓜比賽」頒獎典禮，今年由來自桃園觀音區的農友歐道協以785台斤奪下冠軍，獲得激勵獎金及聯邦銀行贊助獎金共8.6萬元。新北市農業局長李玟表示，透過大南瓜比賽協助淡水南瓜打響知名度，推廣「食當季、吃在地」理念。

全國大南瓜比賽辦理進入第13年，其中「全國重量組」有農友特地從新竹湖口將大南瓜運來淡水參賽，另外還有比想像力的「創意組」、選美的「品質組」都已經比賽完成並於現場展示。

大南瓜重量組冠軍歐道協表示，種植大南瓜到參賽需要半年時間，種植期間環境需保持通風外，也要注意水分的供給及病蟲害防治，過多水份及害蟲叮咬都會造成瓜體破裂，透過比賽能認識更多志同道合的朋友、精進彼此種植技術才是比賽最大的收穫。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，比賽展場除了各優勝南瓜展示外，更邀請在地牛埔有機農場的青農盧苡甄義賣南瓜飯糰，大南瓜展示到今天為止，提供優質南瓜是淡水農會的堅持，配合南瓜產季農會也推出新款南瓜加工商品「南瓜派對-蔬果脆片」。

李玟表示，農業局與新北各地區農會一同努力推廣在地特色農產，透過大南瓜比賽協助淡水南瓜打響知名度，也向大家推廣「食當季、吃在地」理念，選購在地農產減少食物里程，吃當季農產把握新鮮健康，一起為環境永續及身體健康努力，讓新北成為農業健康市。

南瓜 淡水 農會

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