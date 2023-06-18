三峽山區延管通水 百戶受惠

新北三峽區竹崙里位於山區水資源開發不易，一直以來都是供水不穩的區域，立委吳琪銘向水利署與台灣自來水公司爭取竹崙里地區延管通水工程，埋管距離長達5514公尺，歷經1年半的工程，昨辦通水典禮，三峽竹崙里地區的鄉親終於擺脫供水不穩定困擾。

三峽地區近年人口增加和經濟發展，用水需求日益增加，現有的供水設施已無法應對，竹崙里延管工程是依據「無自來水地區供水改善計畫第四期」辦理，有近百戶居民受惠，有效解決三峽山區水資源不足的問題，讓鄉親的生活日常更便利。

吳琪銘說，爭取政府提撥經費5620萬元，埋管距離長達5514公尺，並新設30立方公尺混凝土水塔1座，希望透過增加供水管道的規模和改善水源配套的設施，讓三峽區竹崙里的鄉親能夠獲得更加穩定和可靠的供水服務，解決過去水資源不足的問題。

吳琪銘強調，竹崙里位於山區，要求自來水公司施作工程時，要使用耐震、耐壓度高且耐用，能達到40年以上的管線材質，竹崙里延管通水工程完工，讓供水穩定之餘，更有好的供水品質，工程完工是三峽地區重要的里程碑，是居民生活品質改善和未來發展的契機。