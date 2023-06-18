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新北青年險續辦 議員盼納常態
新北市青年局去年推出「青年，好險有你」試辦計畫，要讓青年可以免費獲保，但因去年申請人數僅1100人，遠低於設定名額。議員山田摩衣希望將其納入常態計畫；新北青年局長邱兆梅表示，去年成效不顯著，今年續辦會提高付給保險公司的保險費用預算。
新北「青年，好險有你」計畫，去年內容為只要設籍新北的15至25歲青年都能免費申請保險，內容包括30萬傷害險、30萬職災險、1萬元傷害醫療險。
山田摩衣表示，這個計畫對青年是好事，但去年成效似乎沒有很好，希望青年局將112年度、113年度及未來年度畢業生、退伍青年都能有保障，將此計畫納入正式、常態性的工作計畫，讓青年都能享有福利。
邱兆梅表示，原本預計是在學生畢業時，學校發傳單，學生只要簽個申請書就可以免費獲得保險，理論上應該大家都會有意願，但計畫核准時間太晚，完全錯過畢業季，宣傳困難，導致去年申請人數太少，粗估畢業生4萬人中，僅約1100人申請，對保險公司而言，只承保千人，風險變得很難控管，因此沒有什麼保險業者願意處理。
邱兆梅表示，保險業者對於「傷害險」險種覺得風險太高，今年內容可能會跟去年不同，仍在洽談跟爭取中，不過，為了將此納入未來常態計畫，青年局會提高付給保險公司的保險費用，目前也在請保險公司的風險控管專家評估當中。
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