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天鵝船停北市錫口碼頭無人用 里長：沒租賃規則交差了事

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
松山慈祐里長李祖民說，爭取錫口碼頭水上活動多年，這2艘天鵝船從去年擺放至今，市府也沒有訂定租賃或使用規則，只是要交差了事。記者鍾維軒／攝影
松山慈祐里長李祖民說，爭取錫口碼頭水上活動多年，這2艘天鵝船從去年擺放至今，市府也沒有訂定租賃或使用規則，只是要交差了事。記者鍾維軒／攝影

北市府去年在饒河夜市旁的錫口碼頭設置了2艘天鵝船，卻從未有人使用。慈祐里長李祖民指出，多年來向柯市府爭取基隆河親水設施與攔砂壩，卻得到「交差了事」的回應，甚至沒有租賃售票規則，只是當成擺飾。北市水利處說，基隆河經評估不適合設置攔砂壩，且台北市仍有其他水上活動，副市長李四川拜會里長後，裁示明年辦理錫口碼頭再造規畫案。

李祖民表示，這幾年不斷向北市府爭取，在錫口碼頭設置天鵝船、攔砂壩等設施，增加台北市的親水活動，以及基隆河清淤，讓市民不用到新北市就可以有親水活動，如高雄愛河、新北碧潭，水上活動都規畫得非常完善。

李祖民透露，過去他與柯市府爭取親水設施後，水利處、觀傳局招商，最後弄得跟大稻埕碼頭一樣，擺放貨櫃賣調酒、咖啡，同時放了2艘天鵝船，還是用腳踩的，但對方就是公務員心態交差了事，雙手一攤，多一事不如少一事，因為沒有租賃售票規則，所以從沒民眾使用，只是停放在河邊讓它風吹雨淋日曬，後來連碼頭棧板壞掉也是自己修好。

攔砂壩部分，李祖民認為，現在基隆河受潮汐影響，漲潮時可以讓船隻行駛，但退潮時底部的淤積泥沙、消波塊等都會露出來，且到了夏天會使河川含氧量降低，萬一有死魚，也可以透過攔砂壩攔住好清潔，而錫口就在轉彎處，難道當今科技連攔砂壩都做不起來嗎？

水利處回應，因北市屬於盆地地形，基隆河河川坡度平緩，而碧潭位於新店溪上游河床高低差大，較適合施作堰壩；若設置攔砂壩，會影響防汛安全、阻斷航運及救難橡皮艇航行，且造成上游流速減緩、河水曝氣量變差，對水質及既有生態產生影響，因此評估不可行。

水利處也透露，基隆河川雖坡度平緩，仍有其他水上活動，如獨木舟、SUP立槳式浪板，而迎星碼頭、雙溪碼頭也有遊艇及滑水。李副市長拜訪里長後，裁示要提升整體景觀與休閒遊憩品質，預定於2024年辦理錫口碼頭周邊景觀再造規畫案。

松山慈祐里長李祖民說，爭取錫口碼頭水上活動多年，這2艘天鵝船從去年擺放至今，市府也沒有訂定租賃或使用規則，只是要交差了事。記者鍾維軒／攝影
松山慈祐里長李祖民說，爭取錫口碼頭水上活動多年，這2艘天鵝船從去年擺放至今，市府也沒有訂定租賃或使用規則，只是要交差了事。記者鍾維軒／攝影

碼頭 基隆

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