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新北青年險今年續辦 青年局：會提高給付保險費用預算

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
針對青年保險，新北市議員山田摩衣今在議會質詢，表示希望將其納入常態計畫，新北青年局長邱兆梅也允諾會朝此方向去做。記者張曼蘋／攝影
針對青年保險，新北市議員山田摩衣今在議會質詢，表示希望將其納入常態計畫，新北青年局長邱兆梅也允諾會朝此方向去做。記者張曼蘋／攝影

新北市青年局去年推出「青年，好險有你」試辦計畫，要讓青年可以免費獲保，但因去年申請人數僅1100人，遠低於設定名額。新北市議員山田摩衣今天在議會質詢時表示，希望將其納入常態計畫。

新北青年局長邱兆梅表示，去年成效不顯著，加上保險業者疫後虧損，沒有業者，但今年會續辦，會提高付給保險公司的保險費用預算，請保險公司的風險控管專家評估當中，也會朝常態方向努力。

新北「青年，好險有你」計畫，去年內容為只要設籍新北的15至25歲青年都能免費申請保險，內容包括30萬傷害險、30萬職災險、1萬元傷害醫療險。山田摩衣表示，這個計畫對青年是好事，但去年成效似乎沒有很好，希望青年局將112年度、113年度及未來年度畢業生、退伍青年都能有保障，將此計畫納入正式、常態性的工作計畫，讓青年都能享有福利。

邱兆梅表示，因為原本預計是在學生畢業時，學校發傳單，學生只要簽個申請書就可以免費獲得保險，理論上應該大家都會有意願，但計畫核准時間太晚，完全錯過畢業季，宣傳困難，導致去年申請人數太少，粗估畢業生4萬人中，僅約1100人申請，對保險公司而言，只承保千人，風險變得很難控管，因此沒有什麼保險業者願意處理。

邱兆梅表示，保險業者對於「傷害險」險種覺得風險太高，今年內容可能會跟去年不同，仍在洽談跟爭取中，不過，為了將此納入未來常態計畫，青年局會提高付給保險公司的保險費用，目前也在請保險公司的風險控管專家評估當中。

保險 青年

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