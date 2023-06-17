三峽山區供水不穩 立委吳琪銘爭取5620萬改善

三峽區竹崙里位於山區水資源開發不易，一直以來都是供水不穩的區域，近年來立法委員吳琪銘協調爭取水利署與台灣自來水公司針對竹崙里地區推動延管通水工程。今於竹崙里延管工程現場舉行通水典禮，象徵三峽竹崙里地區的鄉親終於能擺脫供水不問定的困擾。

立法委員吳琪銘表示，近年來，因為三峽地區的人口增加和經濟發展，用水需求日益增加，而現有的供水設施已無法應對這項需求，深知此無水可用的急迫性，一直致力於改善當地的水資源供應，而竹崙里延管工程是依據「無自來水地區供水改善計畫第四期」辦理，歷經1年半的工程，有近百戶居民受惠，有效解決三峽山區水資源不足的問題，讓鄉親的生活日常更便利。

他說，此次「無自來水地區供水改善計畫第四期」，爭取政府提撥經費5620萬元，埋管距離長達5514公尺並新設30立方公尺混凝土水塔1座，希望透過增加供水管道的規模和改善水源配套設施，讓三峽區竹崙里的鄉親將獲得更加穩定和可靠的供水服務，從而解決了過去水資源不足的問題。