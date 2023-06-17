獨／「我尿不出來啦」 汐止幼童採尿家長帶出猛灌飲料

新北某私立幼兒園疑餵藥案延燒，汐止分園傳一幼童驗出苯二氮平類（BZD），131名幼童中有80名家長同意採驗。但採尿過程大費周章，有不少幼童就是尿不出來，老師沒辦法，只好請家長帶出來猛灌飲料，有的喝了一大瓶紅茶、可樂才有尿意，回去完成採尿；但有人一直沒尿，採驗十分耗時，進行整個上午。

幼兒園外的多家早餐店，今天上午10點多後，多了不少顧客，這些顧客是幼兒園的家長帶小朋友出來「喝飲料」，向老闆點了比較利尿的紅茶、可樂、果汁等。家長說，小朋友尿不出來，沒辦法採，只好帶出來喝飲料。

有的小朋友喝了一整瓶紅茶後還吃了漢堡，「阿公，我還是沒有尿耶」，阿公只好再買一瓶，喝了第二瓶後，過了一小時約11點才回去，終於尿出來，讓阿公、阿嬤鬆了一口氣。

一名帶孩子出來喝飲料的家長阿嬤說，其實家長都有點不安，才會那麼多人同意採檢，因為是驗尿不是侵入性的採血或毛髮，且是統一採驗，比較方便才同意，「大家驗心安的」。

她說，其實家長很感謝在臉書貼文那位說她小孩有驗出安眠藥的媽媽，幼兒園不見得有問題，只是可能有某一環節要查清楚疑慮，身為家長贊成採驗把問題找出來，如果驗了沒有問題，也還園方清白，家長也才可放心，有問題就要馬上採取解決方案。

今天採尿過程引是大費周章，除了事先有同意書外，今天老師也都再詢問家長，有的家長留下來陪小朋友玩，陪小朋友吃東西，要等到小朋友有尿意才能採尿，不少小朋友就是尿不出來，讓採尿人員有點傷腦筋。

今天約30人不同意今天採檢，就繼續上課，但據家長說，今天有的幼童也沒有來。今天上午家長如常送小朋友到分園，多數說同意採檢比較安心，但也有一名家長表示，被過度誇大，沒有必要採檢，不同意女兒採尿。土城醫院約8點半躲開媒體從地下車道搬一箱子進入分園。