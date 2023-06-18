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好想逃離都市！雙北六大天然健行步道就在你身邊

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
好想逃離都市！雙北六大天然健行步道就在你身邊 圖片來源/unsplash
好想逃離都市！雙北六大天然健行步道就在你身邊 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「雙北健行步道」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的雙北健行步道排行。

你多久沒有走進大自然了呢？不用上班、上學的日子你是否也想好好親近大自然，卻又苦惱在這座城市中沒有一絲綠意？其實台北這座先進的城市裡也隱藏著許多能夠親近大自然的地點。我們整理了六大藏身在雙北的健行步道，一起來看看有哪些隱藏在身邊的步道吧！


雙北六大健行步道 其中五條皆位於台北市內！

▲ 網友熱議TOP6雙北健行步道 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6雙北健行步道 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「雙北健行步道」相關話題的討論，發現「象山步道」最常被網友提及。象山步道位於台北市信義區，因為交通方便、健行難度不高而受到許多台北市民喜愛，有網友表示，象山算是簡單好走的大眾路線，且上山後還能一覽101全景；也有網友點出象山步道距離捷運站只需10分鐘的路程，讚嘆「台北真的是很棒的城市，繁榮的都市周遭就有可以親近自然的地方！」但也有網友抱怨，象山平時充滿人潮，想要去運動還要人擠人，建議不喜歡人潮聚集的民眾避開假日前往。

除此之外，「貓空樟樹步道」亦是許多網友討論的焦點，曾走過該步道的網友表示樟樹步道因為難度不高、適合初學者，是當地近幾年相當熱門的步道。不過也有網友提醒，雖然該路線「簡單好走」、「平易順行」，還是須注意腳步，別因毫無戒心而跌倒出意外。同時也有網友補充，目前兩旁的茶園都在翻土，尚未開始種植植物，因此路上景觀並非預期中優美。

而聲量排行第三、四的健行步道為「七星山步道」以及「天母水管路步道」。七星山步道位於陽明山國家公園內，許多網友推薦從陽明山知名景點「冷水坑」出發的健行路線，且網友亦紛紛表示，十月底時陽明山上芒草盛開非常壯觀，是最適合到七星山步道賞芒的時間。而附近的天母水管路步道也是網友激推的健行地點，一年四季都適合前往健行，不過網友同時也提醒「健行路上偶爾會看到一些獼猴，要記得不能餵食以及互動」、「猴子不怕人，東西要記得收好」在健行的同時，也要記得不要打擾當地生態。

雙北生活步調快速，平時生活壓力又大，放假時不妨到大自然走走、健行、呼吸芬多精，洗滌平日裡累積的煩惱，能讓自己身心更健康，自然也更能紓解平日裡積累的壓力喔！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議六大火爆星座」相關討論則數。
觀測期間：2022/06/01~2023/06/01，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）
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