淡水海尾仔海岸 開放行人有譜

新北淡水的海尾仔自行車道旁海岸擁美麗海景，但因安全考量，2021年高灘處封閉自行車道，經過2年，地方要求開放的聲音不曾間斷。議員認為，高灘處要在安全前提下開放人行通道，讓民眾可以通往海岸散步休憩。高灘處表示，將於1個月內調整，會設告示牌提醒民眾注意安全。

淡水金色水岸海尾仔段在2017年開通，以海岸及夕陽景觀吸引遊客造訪，也成當地居民休憩的首選。在2021年因靠近動物之家側的步道出現沉陷，高灘處宣布永久封閉自行車道。

崁頂里長吳庭岳指出，自行車道封閉近2年，當地要求開放的聲音不斷；民眾若想去海灘欣賞美景，只能冒險翻牆，希望市府能考量開放行人通往海灘的通道。

議員鄭宇恩表示，海尾仔海岸的無敵海景是重要的休憩和觀光資產，若市府考量安全不開放自行車，仍不應過度限制民眾近海權益，可透過現場告示和提醒適度開放。

高灘處說明，海尾仔段自行車道因長期受海浪侵蝕海岸，設施基礎嚴重淘空、沉陷，經常有長浪及石頭打上岸，為避免危險，基於安全考量封閉該自行車道不再開放。

原本封閉設施僅限自行車道部分，高灘處將於1個月內調整封閉形式，若民眾未來欲靠近該段海岸，會新設告示，提醒民眾注意安全。

高灘處表示，有關沙崙海尾仔前的海堤路段，預定採高架自行車道方案，工程預估經費1.1億元，由公路總局整體規畫中；完工可提供民眾騎行觀賞淡水沙崙海景，並串連銜接至環島1號自行車道路網，往北通往北海岸，往南通往公司田溪自行車道或接藍海橋往淡水市區。