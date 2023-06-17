北市推生成式AI學習指引 鼓勵師生善用

台北市率全國之先出版全國第一套「高中職量子電腦教材」，昨也發布「台北市高中以下生成式AI工具輔助教學與學習指引」，教師篇能使教師設計更符合課程目標、如何引導學生正確使用等教學內容，學生篇則鼓勵學生善用生成式AI工具，完成製作筆記、寫作文等學習任務，了解使用限制及規範。

市府昨舉辦「未來人才Now And Next-台北市新科技教育」發表會，正式出版專為高中職學生設計的「量子電腦教材」，市長蔣萬安、教育局長湯志民與民間學者一同開書，現場同步發表生成式AI工具輔助教學與學習指引，鼓勵學生善用正夯的生成式AI工具為學習利器。

「量子電腦教材」由台灣大學物理系教授張慶瑞團隊、鴻海教育基金會帶領北市高中職教師，將量子科技、量子力學與高中學科知識連結，費時2年編撰完成，共有數學、物理及資訊三大篇章，已上架在台北市酷課雲專區、科技教育網供全國師生免費閱覽。

AI工具輔助教學與學習指引也作為師生教學與自我學習的參考，教育局資訊教育科長陳秉熙說明，學生閱讀大量資料時，可將文章輸入生成式AI工具，提醒重點摘要；或是輸入寫好的內容，從中獲得評語與建議，要是真的寫不出來，生成式AI工具也能提供大綱讓他學習。

他強調，不建議孩子丟一個題目給生成式AI產出答案，希望AI工具成為孩子學習助理而非代理。生成式AI工具與人們生活息息相關，也是工作好夥伴，不管文組或理組都會使用。對於孩子運用此工具學習，比起依賴更擔心他們不知如何正確使用，畢竟AI工具是輔助，知識學習仍得靠自己掌握才能深入。