就是找不到機車位 汐止康寧街要調整汽、機車格
汐止區康寧街靠近日月光社區一帶，在之前康寧街拓寬後，道路單側規劃了汽、機車停車格，不過，最近有民眾反應機車位根本不夠，常找不到位子停，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位現場會勘，希望能增設機車停車格。
汐止康寧街一、二期的拓寬工程已經完成，讓原本的兩線道都變成了四線道，而且人行道也變寬，另外，也在往台北方向側規劃了汽、機車停車格，不過，因為附近社區大樓居住人口多，就有民眾反應機車位根本不夠。
湖光里長杜金泉說，最近有里民反應機車找不到位子停，亂停又有被開單的風險，所以，一直陳情希望能夠增加機車停車格，很感謝議員張錦豪服務處協助，在會勘後，市府交通局也同意先塗銷一格的汽車格，增加7格的機車格，紓解里民的停車需求。
新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，因為接到里長跟里民的陳情，在康寧街一帶有機車停車位的需求，所以也辦理了會勘，將這裡的汽、機車停車格做調整。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言