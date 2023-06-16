淡水沙崙里慶祝端午節 體驗DIY製作艾草手工皂

下個星期就是端午節了，為了讓大家能夠提前慶端午，新北市淡水區沙崙里辦公室就舉辦手工皂DIY體驗製作活動，這次特別加入端午節都會拿來避蚊蟲的艾草加入到手工皂當中，而且這些艾草可都是由里長在里內的小花園所種出來的艾草，讓社區體驗到不一樣的製作氣氛。

沙崙里長彭瑀筑表示，這次在沙崙里內有設置一座小花園來種植艾草還有檸檬香茅，而這些透過里民與志工們一起種植出來的艾草，在端午節前來製作手工香皂對於里民來說可以達到循環再利用的目標，更讓里民一起製作出屬於自己形狀與美麗顏色的手工香皂。

不少里民都說，這次里長辦理這樣的活動，讓他們在假日能夠帶著小朋友一起來體驗，整個教室里面充滿了精油香氣，從煮皂塊到形狀的製作都是由老師教導完成非常有趣。

里長彭瑀筑說，這次不僅是參與的民眾可以將自己所製作出來的手工皂帶回家使用，還有許多香皂也會在未來帶到里內透過各種節慶來發送給大家，也期盼藉由這場DIY活動也可以增加里內居民的向心力以及給親子更好的休閒活動。