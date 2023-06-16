三芝有機水果玉米產季 邊採收邊抓蟲仍香甜可口

三芝的有機農場近來水果玉米盛產中，長得快要比人還高的玉米桿，農友穿梭其中，邊採收邊抓蟲，肆虐玉米田的秋行軍蟲仍然可以見到蹤影，採收後一一檢查，削去被秋行軍蟲咬過玉米頭端，送往市場，依舊是香甜可口的水果玉米。

三芝有機農場馬文權指出，玉米從種下到收成大約需要三到四個月的時間，而有機種植能採用的防治方式並不多，尤其最害怕秋行軍蟲從玉米幼苗就開始肆虐，因此從小就必須好好照顧，等長大成株又要起早抓蟲，而且還不是百分之百防治，因此能經過三個月的生長到收成上是，實屬相當不易。

水果玉米水分高、甜度也高，蒸熟直接吃或是煮湯都相當可口，近來進入水果玉米產季，農友邊抓蟲邊採收，確保送往市場的水果玉米品項優美，讓顧客可以吃得滿意，也吃得安心。