快訊

國民黨賣舊中央黨部遭黨產會追徵11.39億 最高行政法院廢棄、發回

三芝有機水果玉米產季 邊採收邊抓蟲仍香甜可口

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝的有機農場水果玉米盛產，削去被秋行軍蟲咬過玉米頭端，送往市場，依舊是香甜可口的水果玉米。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝的有機農場水果玉米盛產，削去被秋行軍蟲咬過玉米頭端，送往市場，依舊是香甜可口的水果玉米。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝的有機農場近來水果玉米盛產中，長得快要比人還高的玉米桿，農友穿梭其中，邊採收邊抓蟲，肆虐玉米田的秋行軍蟲仍然可以見到蹤影，採收後一一檢查，削去被秋行軍蟲咬過玉米頭端，送往市場，依舊是香甜可口的水果玉米。

三芝有機農場馬文權指出，玉米從種下到收成大約需要三到四個月的時間，而有機種植能採用的防治方式並不多，尤其最害怕秋行軍蟲從玉米幼苗就開始肆虐，因此從小就必須好好照顧，等長大成株又要起早抓蟲，而且還不是百分之百防治，因此能經過三個月的生長到收成上是，實屬相當不易。

水果玉米水分高、甜度也高，蒸熟直接吃或是煮湯都相當可口，近來進入水果玉米產季，農友邊抓蟲邊採收，確保送往市場的水果玉米品項優美，讓顧客可以吃得滿意，也吃得安心。

秋行軍蟲 成大

延伸閱讀

玉米成長進度超前被比較 孟耿如難過嘆：未必是好的！

夏天太熱沒食慾！日本蔬果專家大推「1食物」：富含營養又有飽足感

三芝青年培力工作坊創意滿滿 醃蘿蔔隔天就能吃

三芝中正停車場被要求改名 藍議員批意識型態治國

相關新聞

有線電視退訂潮來了？網路收視成主流 解約應避消費爭議

迪士尼公司日前也宣布退出台灣市場，旗下11個頻道於今年底停播，不少民眾改變收視習慣，改在影音串流平台收看節目。北市觀傳局...

三芝有機水果玉米產季 邊採收邊抓蟲仍香甜可口

三芝的有機農場近來水果玉米盛產中，長得快要比人還高的玉米桿，農友穿梭其中，邊採收邊抓蟲，肆虐玉米田的秋行軍蟲仍然可以見到蹤影，採收後一一檢查，削去被秋行軍蟲咬過玉米頭端，送往市場，依舊是香甜可口的水果玉米。

淡水沙崙里慶祝端午節 體驗DIY製作艾草手工皂

下個星期就是端午節了，為了讓大家能夠提前慶端午，新北市淡水區沙崙里辦公室就舉辦手工皂DIY體驗製作活動，這次特別加入端午節都會拿來避蚊蟲的艾草加入到手工皂當中，而且這些艾草可都是由里長在里內的小花園所種出來的艾草，讓社區體驗到不一樣的製作氣氛。

就是找不到機車位 汐止康寧街要調整汽、機車格

汐止區康寧街靠近日月光社區一帶，在之前康寧街拓寬後，道路單側規劃了汽、機車停車格，不過，最近有民眾反應機車位根本不夠，常找不到位子停，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位現場會勘，希望能增設機車停車格。

不畏人數減少 雙溪平林里銀髮共餐辦桌照樣澎湃

雙溪區平林里每個月的一次銀髮共餐今(16)日在活動中心舉行，志工二三十位一早就在廚房忙進忙出，這幾年里內人口變少很多，共餐的人數也連帶影響，里長黃添松還是秉持一開始辦桌的模式，菜色照樣很澎湃，希望讓這些長輩喜歡來共餐，一起吃飯話家常。

雙溪婦女會婆婆媽媽包愛心粽 關懷弱勢佳節飄香

下個禮拜就是端午節了，不少傳統家庭也開始會包粽子應景，雙溪婦女會更是首度舉辦愛心粽活動，今(16)日雙溪婦女會的婆婆媽媽們聯手包了近300顆粽子，分別送給雙溪區內的弱勢家庭和獨居長輩，希望他們能感受到社會上的溫暖，提前度過佳節。觀天下有線電視公司為響應愛心粽活動，也在今天捐助經費共襄盛舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦