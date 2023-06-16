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北市推首套量子電腦教材 盼生成式AI成師生利器

中央社／ 台北16日電

台北市教育局表示，迎接新科技浪潮，出版全國首套高中職量子電腦教材，同步發布高中以下生成式AI工具輔助教學與學習指引，盼人工智慧（AI）成師生教學及學習利器而非代理。

台北市教育局今天舉行「未來人才Now And Next－臺北市新科技教育發表會」，率全國之先出版「高中職量子電腦教材」，同時發布「台北市高中以下生成式AI工具輔助教學與學習指引」。

台北市長蔣萬安出席致詞表示，量子電腦作為新一代計算機革命的產物，具有強大巨量資料運算能力，運算速度是目前最快超級電腦的100萬億倍，將徹底改變現有各種演算法與數據分析應用技術，加速解決生醫、農業、交通及金融等各種問題。

蔣萬安說，必須讓下一代及早適應學習，並鼓勵其投入科技領域，責成教育局於今年底前成立「STEAM及新科技發展辦公室」，系統化統籌推動國小到高中職全學層科技教育。

教育局指出，專為高中職學生設計的「量子電腦教材」，分為數學、物理及資訊3大篇章，將量子科技、量子力學與高中學科知識連結，系統化帶領學生探究量子電腦科技所需基礎知識。

活動現場，北市忠義國小學生展示量子疊加態及糾纏態，北市永春高中學生透過布洛赫球解釋量子疊加的概念，並透過雙狹縫干涉實驗一窺光的波粒二象性，探討量子的特性及狀態；後續教材將上架於酷課雲專區及科技教育網，提供全國師生免費閱覽。

另外，生成式AI工具是近期熱門話題，教育局為鼓勵師生將生成式AI工具視為精進教學與學習的利器，發布「高中以下生成式AI工具輔助教學與學習指引」，分為教師篇及學生篇。

其中，教師篇將帶領教師設計更符合課程目標、反映課程獨特性的教學內容及學習評量；學生篇鼓勵學生善用生成式AI工具製作筆記及摘要、撰寫活動計畫簡報及專題寫作等，並提醒學生讓AI工具成為學習的「助理」而非「代理」。

教育局

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