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華碩電腦組織整併 北市勞動局：持續溝通維護勞權

中央社／ 台北16日電

台北市勞動局今天表示，連日媒體報導華碩電腦因配合集團組織整併，疑有大量裁員，勞動局持續與華碩溝通聯繫，也提醒不要違反法令，須以維護勞工權益為重。

華碩14日在官網發布聲明澄清，網路謠傳華碩將進行大規模裁員，並非事實，未來系統事業群將劃分為消費、商用（包含原消費型Desktop桌機及AIO一體成形電腦）與手機3大產品部門。

勞動局今天以新聞稿表示，日前已和華碩電腦持續溝通聯繫，除基於法令面上提醒，同時呼籲企業避免侵害勞工權益且造成社會衝擊，以維護勞工權益為首重考量。

勞動局長高寶華指出，依大量解僱勞工保護法規定，華碩電腦員工超過500人，如於單日解僱超過80人，或於60日內解僱逾1/5員工，即達到大量解僱門檻；且依法應於符合該情形的60日前提出大量解僱計畫書，同時公告揭示相關人員，並在提出計畫書後的10日內進行勞雇協商且擬定協議書。

高寶華表示，如未依法向主管機關進行通報，最高可裁罰新台幣50萬元。勞動局說，今年迄今未獲華碩電腦提報大量解僱計畫書，也沒有因業務緊縮或虧損等因素資遣通報情形。

勞動局說，在媒體報導初期即積極與華碩電腦保持連繫，並主動請華碩提供相關整併計畫，以避免大量裁員導致勞工權益受損。

勞動局提醒，事業單位如有大量解僱勞工情形，務必依法遵循大量解僱程序並與勞工進行協商；而受解僱的勞工應留意自身權益是否遭受侵害，才能使大量解僱調和機制發揮最大的作用。

資遣 門檻 主管

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