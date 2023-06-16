海尾仔自行車道封閉2年 新北高灘處：1個月內調整

位於新北淡水的海尾仔自行車道旁海岸擁有無敵海景，吸引大量遊客，但因安全考量，2021年高灘處將自行車道封閉，經過2年，地方要求開放的聲音不曾間斷。議員認為，高灘處要在安全前提下，開放人行通道，讓民眾可以通往海岸散步休憩。高灘處表示，將於1個月內調整，還是會設告示牌，提醒民眾注意安全。

淡水金色水岸海尾仔段在2107年開通，以海岸及夕陽景觀吸引遊客造訪，也成當地居民休憩的首選。在2021年因靠近動物之家側的步道出現沉陷，高灘處宣布永久封閉自行車道。新北市議員鄭宇恩今舉辦會勘，希望市府適當開放。

崁頂里長吳庭岳指出，自行車道封閉近2年，當地要求開放的聲音不曾間斷；民眾若想去海灘欣賞美景，只能冒險翻牆，希望市府能考量開放行人通往海灘的通道。

鄭宇恩表示，海尾仔海岸的無敵海景是重要的休憩和觀光資產，若市府考量安全，不開放自行車通行，仍不應過度限制民眾近海的權益，可以透過現場告示和提醒，適度做出開放。

鄭宇恩也說，中央正辦理「北海岸及東北角地區建置自行車專用道可行性評估委託案」規劃，有中央資源協助整合，及規劃從淡水沙崙到三芝淺水灣的自行車道動線串聯，將是克服龐大用地取得及工程經費的助力，將要求市府積極配合及爭取。

高灘處說明，海尾仔段自行車道因長期受海浪侵蝕海岸，設施基礎嚴重掏空、沉陷，經常有長浪及石頭打上岸，為避免危險發生，基於安全考量，已於2021年起於現場設置公告，封閉該自行車道不再開放。

原本封閉設施僅限自行車道部分，高灘處將於1個月內調整封閉形式，若民眾未來欲靠近該段海岸，會另新設告示，提醒民眾注意安全。