校園仍查獲學生使用電子煙 北市府加強查核宣導

台北市議員李明賢指出，北市府嚴格禁止電子煙進校園且訂出自治條例要求校園內禁用，但111學年度高中以下仍有百餘人抽過電子煙。北市府今天表示，會加強查核及擴大宣導。

國民黨籍北市議員李明賢發布質詢資料指出，市議會已通過台北市新興菸品管理自治條例，並在今年3月底公告實施，規定不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告新興菸品，更明訂校園內禁止使用。

他說，北市府雖已嚴禁電子煙進校園，仍查獲校園內的學生使用電子煙案例，經教育局統計，111學年度查獲學生使用電子煙，國小6件、國中49件、高中179件，共234件；110學年度查獲國小2件、國中68件、高中263件，共333件。

李明賢表示，北市府雖已禁止校園內使用，但統計數據顯示，校園內仍有學生在抽電子煙，認為未被查獲的黑數應該更多，呼籲教育局重視此問題，並研擬相關配套措施。

教育局指出，新興菸品添加各式香料及炫彩的外包裝，青少年誤以為比傳統紙菸無害，認為不會成癮，且因好奇及同儕影響而接觸，另外部分家長對新興菸品外觀較無警覺，像是衛生福利部國民健康署今年公布青少年吸菸行為調查結果，全國國高中學生抽電子煙使用率均上升。

教育局表示，北市自民國108年起要求學校把電子煙納入校規管理，今年再修訂台北市高級中等以下學校菸害防制計畫，透過跨局處合作，以事前防制教育、打造無菸校園及協助戒菸輔導，推動防制工作。

教育局指出，將持續加強查緝，擴大宣導，從源頭納入課程與教學，讓學生認識新興菸品，避免誤用，再透過加強查核機制及培訓種子教師，針對已接觸菸品的學生進行戒菸輔導，結合家庭教育及醫療系統，協助學校提升學生戒菸成功率。

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