台東蓋7億立體停車場惹議 議員輪番質詢

台東縣政府規畫興建縣內首座立體停車場，但232個車位造價7億元引起熱議，今天縣府於議會專案報告，成為議員質詢焦點，普遍認為停車場規畫「太過草率」，建議縣府重新討論其必要性。

建設處長蔡勝雄說，經費是獲中央核定補助3億元，加上縣預算自籌4億元，工程總經費共7億元，會估算到7億元，都經過嚴謹的計算，包括結構安全設計及工程原物料波動等，絕不會浪費公帑。

他表示，立體停車場的位置在新生路的公五停車場，可方便民眾停車，且為永久停車場，分地下2層、地上2層，除地上1層為商場，其餘為停車場，提供232個車位，若今年動工，預計後年完工。

不過，看似能解決假日一位難求的立體停車場興建案，其7億元造價經費，不僅引來外界熱議，今天縣府建設處及交觀處於議會針對立體停車場興建案進行專案報告，也成為議員們質詢焦點。

議員黃治維說，興建立體停車場是好事，但縣府應提出目前市區停車流量的需求數據來佐證興建的必要性，才不會被外界質疑，另工程項目細節也未說明清楚，是否成為未來營建成本再拉升。

議員簡維國表示，立體停車場還要做商業空間，恐會排擠停車需求，且地點可能會造成車流大的新生路更壅塞，他也收集相關資料發現，縣府7億元的興建經費，遠高於其他縣市的興建費用。

另議員潘貴蘭及陳宏宗則對於縣府針對立體停車場公文作業流程太過匆促草率，使得議會無法完整審議，蓋停車場是否有急迫性，值得討論，且換算1格停車位要價3百萬元，也難以讓民眾信服。