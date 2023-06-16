中和秀朗橋北側區段徵收啟用臨時停車場 7月正式收費

位於新北市中和區的秀朗橋北側區段徵收開發工程，正全面進行中，位在工區南側（中和區成功路97巷18弄）的臨時停車場將於明（17）日完工啟用，新北市地政局表示，即起至6月底全面開放民眾免費停車。

地政局表示，考量中和秀朗橋北側開發區周邊多為既有社區，現有及所能新增的停車空間均屬有限，為緩解地方停車問題，日前已於堤外追風廣場提供400個停車格，而區徵工程實際動工至今3個月，施工團隊更以高效執行力，在既定工項施作之外，也先行填平工區南側的低窪處，以作為臨時停車場開放給民眾使用，共提供40個汽車停車位，盼可改善周邊及社區的停車需求。