悠遊卡興櫃案 林志盈強調過程要透明

台北市長蔣萬安徹查悠遊卡公司興櫃爭議，民眾黨北市議會黨團昨批市府沒有市政成績單，拉前市長柯文哲救援，悠遊卡現任董事長林志盈昨表示，興櫃本身沒有對錯，重點是過程要透明，並告知新市府、新議會，按部就班透明化，大家才會安心。

民眾黨北市議會黨團昨辦記者會，批近來引發熱議的悠遊卡公司興櫃、北市教育發展基金的運用及北藝履約爭議調解案。

議員陳宥丞指出，悠遊卡花整整兩年程序來準備興櫃，蔣萬安卻一直認為倉促，且董事長也已經有兩次面報，今年1月10日悠遊卡公司也特別發函給交通局，有相關的會議紀錄，都有詳細的報告過程跟程序，且興櫃以後，一切公開、透明，若蔣萬安仍認為很倉促，是不是非常不熟悉市政？

林志盈說，蔣市府曾找過前董事長陳亭如說明，但陳對於董事會、專案小組會議等資料一律不提供，連興櫃計畫書到目前也沒看到，就因為陳亭如不願提供資料，讓蔣市府認為需要進一步瞭解，加上市議會也關心此事，才請秘書長李泰興專責處理，要求財政局、法治局、交通局及悠遊卡公司報告。

目前台北市政府持有悠遊卡公司股份為38%，林志盈透露，興櫃前持股為39%，因為必須釋出部分股票給承辦興櫃的證券公司，同時所有原始股東的持股比都降低，北富銀也有5%，外面流通的股票非常少，其實與過去差異不大，要維持公司正常運作是沒問題的。

林志盈指出，悠遊卡公司成立目的就是要做公共事業，包括數位學生證、愛心卡、敬老卡、重陽節禮金的發放等，都有公共政策的目的在其中，不是從股票會不會漲價來決定要不要興櫃。

他認為，興櫃還是有好處，像是股票可以流通、小股東變現也較方便，興櫃本身不是問題，但要尊重新市府、新議會，程序上要告知，只要按部就班、更透明化，讓市府和市議會安心。