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北市公廁專法列管7000座 3成未完善

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市公廁管理專法於去年上路，7000座公私部門公廁應於一年法令宣導輔導期內完善設施，議員許家蓓發現迄今仍有3成未達成。記者林佳彣／攝影
北市公廁管理專法於去年上路，7000座公私部門公廁應於一年法令宣導輔導期內完善設施，議員許家蓓發現迄今仍有3成未達成。記者林佳彣／攝影

北市領先全國提出首部公廁管理專法去年10月12日上路，要求列管7000座公私部門公廁1年內完善馬桶坐墊消毒液、衛生紙等12項友善設施，議員許家蓓發現仍有3成未達成。

環保局回應表示，這與管理單位的預算編列、財源籌措、大樓規畫等考量有關，將持續輔導並鼓勵設置，10月可望達到9成以上。

「台北市公廁環境衛生管理自治條例」列管北市政府機關、公園、加油站、百貨公司、超商、大專院校、醫院等13類公私場所公廁，應維持環境衛生與正常使用功能，設置馬桶坐墊消毒液、衛生紙、扶手、求助鈴、給皂設備等12項標配的友善設施，給予1年輔導期，若通知改善仍不符合，可處2千元至1萬元罰鍰。

北市議員許家蓓說，自治條例再過3個多月就上路滿1年，列管公廁僅7成完成，私部門尚有1052座未設置，公部門則有1118座，其中府管公廁占848座，市府應作表率，敦促公有公廁先行合規，以身作則。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，市府目前列管公廁包含公部門4802座、私部門2198座，另有440座簡易移動式廁所（流動廁所）；該條例去年上路時，12項設施符合設置者僅3成，截至今年6月增至7成，10月可望達到9成以上。

林鈺惠說，未完善的列管公廁仍有2170座，原因在於公部門編預算須經一定程序，私部門得籌措財源或整棟大樓需規畫設計等考量，若有正當理由經環保局同意，可延長完成期限。

她也提到，並非每座公廁都能設置12項設施，例如文化資產保存緣故而不能在牆壁釘扶手的剝皮寮歷史街區，或是早年興建的公廁因空間狹小，可減設部分項目，以免影響民眾如廁安全。常見於河濱公園、山區的簡易移動式廁所，可不設扶手、求助鈴。

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