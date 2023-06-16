金山第一公有市場公辦都更 明年首季公告招商

新北住都中心進場協助金山第一公有零售市場，以權利變換方式辦理公辦都市更新，新北市市場處委由中心擔任招商顧問，後續將研擬整體規畫構想及評估財務可行性，依市場處規畫，預計於明年第一季公告招商，完工後可望提升當地的生活機能。

金山第一公有零售市場位於金山區中山路188號，位置緊鄰金包里老街，是金山區觀光與民生重要商圈，由於建造於日據時代，是台灣少數具有50年以上歷史的傳統市場。

但現況樓板、管線等設備均老舊不堪，遊客和居民都曾反映要更新，否則與老街不太搭調。未來公辦都更後，將重新打造為智慧綠能循環建築，營造兼具整齊清潔、安全美觀，現代化及人情味的多功能購物環境。

新北住都中心執行長錢奕綱指出，金山第一公有零售市場案的土地面積約1284坪，使用分區為市場用地及第二種商業區，目前約有70位所有權人、51戶。市場改建與都市更新計畫的細節尚在評估階段。

錢奕綱表示，除符合市場處需求外，也會考量和金包里老街的整體規畫，結合地方創生的構想，串連在地觀光特色景點，成為金山都市更新案的指標。