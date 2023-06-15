汐止橫科跨溪木橋老舊又腐蝕 要改建仿木水泥橋

汐止區橫科路通弘道街有一座跨橫科溪的木橋，是附近民眾、學生搭公車或是走路到捷運站經常走的橋，不過，10年的木橋出現木頭腐蝕裂縫，也容易長青苔，走過去還有下陷的情況，所以，立委賴品妤也爭取改建，預計下個星期就會動工拆掉重建，預計8月底完工，保障行人通行安全。

橫科里長詹清山說，木橋是在102年完成的，2年前也有保養維修，但是木頭做的橋，再加上汐止常下雨就會腐爛，因為，這邊出入的都是一些長輩或是上課的學生，如果長輩走過去木頭斷掉的話，可能會造成腳斷，後果不堪設想，最近賴委員幫忙推動改建木橋，改建為水泥橋一勞永逸，另外，施工會造成不便，因為橋會拆掉，這段時段會比較不方便，請附近居民多多包涵，出入改道，感謝公所及賴委員的幫忙。

立委賴品妤表示，汐止多雨，木橋常常都會有老舊或是腐蝕的狀況，過去的方式可能是東補一塊西補一塊，導致木板有新有舊，很多民眾表示很不安全，那之前來看了也跟公所討論後，已經決定要改建，6/20日會將木橋全部翻新，今(15)日也特地來勘查，剛走過去，發現有一些比較舊的木頭，踩下去是會下陷的，安全上是有疑慮的，也期待新橋完成，走起來更安全。

汐止區公所將於6/20日開始施作，工期是60天，170萬的經費要改建為一座仿木的水泥橋，一勞永逸，嶄新的橫科溪跨溪橋也預計在8月底完工。