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汐止自強里共餐好歡樂 觀天下有線回饋捐加菜金

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
觀天下有線電視為了回饋地方，特地捐助自強里共餐加菜金。圖／觀天下有線電視提供
觀天下有線電視為了回饋地方，特地捐助自強里共餐加菜金。圖／觀天下有線電視提供

今年汐止區自強里銀髮俱樂部也開始加入共餐的行列，每個月一次，邀請長輩們走出來上課，中午再一起吃飯，雖然，是吃便當，不過長輩很喜歡大家一起坐著邊吃飯邊聊天，而觀天下有線電視為了回饋地方，今(15)日也特地捐助加菜金。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，很開心來參加自強里銀髮俱樂部共餐的活動，今天也提供一萬元的共餐基金希望幫長輩們加菜，也看到活動中心真的很漂亮、整個環境也非常好，平時也辦了很多不同的活動或課程，如果這些活動需要觀天下協助或是開一些課程的話，也很樂意協助，讓自強里的長輩都能開心樂活。

自強里長康金龍指出，今年開始加入銀髮族的共餐，今天非常感謝觀天下黃總經理特地來關心里內長輩，並且贊助共餐基金，因為活動中心空間有限，共餐方式都是吃便當，但是長輩每個月都很期待共餐，也鼓勵老人家多走出來吃飯話家常，不要一個人宅在家。

因為，活動中心無法烹煮，所以，目前共餐都是吃便當，當天觀天下總經理及里長也將便當一一送到長輩手中，讓老人家很感謝，而里長也很貼心準備了一大鍋的蘿蔔貢丸湯，喝著熱呼呼的湯，感受滿滿的愛心溫暖。

長輩 便當 汐止 銀髮族

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