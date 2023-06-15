竹圍國小橄欖球隊成績優異 紅樹林有線捐經費買設備

新北市竹圍國小橄欖球連續三年獲得新北市帶式橄欖球錦標賽第一名成績，有一支非常特別的帶式橄欖球隊，成立初期，學生都只能拿的舊鞋來練球，球衣以及球鞋都相當缺乏，因此在地企業紅樹林有線電視，在新北市議員陳偉杰的媒合之下，捐贈三萬元給竹圍國小帶式橄欖球隊，期盼能夠給學生更好的球隊設備與環境。

竹圍國小校長蔣承志表示，竹圍國小帶式橄欖球隊成軍於106年度，連續三年獲得新北市帶式橄欖球錦標賽第一名成績。校隊成立初期，球衣以及球鞋都相當缺乏，許多位學生都只能拿的舊鞋來練球，所以練習中掉鞋或是掉鞋底的有趣畫面常常發生，因此，紅樹林有線電視將贊助竹圍國小帶式橄欖球隊3萬元基金，作為培訓及球隊裝備購買發展使用。

校長蔣承志指出，這次相當感謝在地企業紅樹林有線電視的幫助，能夠讓學生有更好的學習裝備與環境。

新北市議員陳偉杰也說，體育學習一直以來都是重點推動的項目，尤其各校培養小選手的資源，不論是校內軟硬體的升級改善、訓練場地環境優化，還是透過區域聯盟的成立來尋找不同管道的資源，為孩子們爭取運動權益。