快訊

全台小吃新指南「500碗」6/27美味揭曉！著眼日常生活、持續引領風潮

義務役恢復1年制！國防部就學「3+1」方案 教部近日公布配套

竹圍國小橄欖球隊成績優異 紅樹林有線捐經費買設備

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
紅樹林有線電視，在新北市議員陳偉杰的媒合之下，捐贈三萬元給竹圍國小帶式橄欖球隊，期盼能夠給學生更好的球隊設備與環境。圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林有線電視，在新北市議員陳偉杰的媒合之下，捐贈三萬元給竹圍國小帶式橄欖球隊，期盼能夠給學生更好的球隊設備與環境。圖／紅樹林有線電視提供

新北市竹圍國小橄欖球連續三年獲得新北市帶式橄欖球錦標賽第一名成績，有一支非常特別的帶式橄欖球隊，成立初期，學生都只能拿的舊鞋來練球，球衣以及球鞋都相當缺乏，因此在地企業紅樹林有線電視，在新北市議員陳偉杰的媒合之下，捐贈三萬元給竹圍國小帶式橄欖球隊，期盼能夠給學生更好的球隊設備與環境。

竹圍國小校長蔣承志表示，竹圍國小帶式橄欖球隊成軍於106年度，連續三年獲得新北市帶式橄欖球錦標賽第一名成績。校隊成立初期，球衣以及球鞋都相當缺乏，許多位學生都只能拿的舊鞋來練球，所以練習中掉鞋或是掉鞋底的有趣畫面常常發生，因此，紅樹林有線電視將贊助竹圍國小帶式橄欖球隊3萬元基金，作為培訓及球隊裝備購買發展使用。

校長蔣承志指出，這次相當感謝在地企業紅樹林有線電視的幫助，能夠讓學生有更好的學習裝備與環境。

新北市議員陳偉杰也說，體育學習一直以來都是重點推動的項目，尤其各校培養小選手的資源，不論是校內軟硬體的升級改善、訓練場地環境優化，還是透過區域聯盟的成立來尋找不同管道的資源，為孩子們爭取運動權益。

陳偉杰 運動 體育

延伸閱讀

淡水首任鎮長官邸被拆除 議員批決策太過倉促

淡水文化國小網球場翻新有創意 藝術家插畫添亮點

三芝中正停車場被要求改名 藍議員批意識型態治國

這波新冠疫情「天選之人」都破功 新北教室學童有一半中鏢

相關新聞

高齡比例居冠、低收入戶創新高…為何台北市離「老」、「窮」愈來愈近？

首都台北不僅是六都之中65歲以上高齡比例居冠，連低收入戶比例也創新高！打破外界「台北只有富人住」刻板印象。為何台北市雖為首善之都，卻離「老」、「窮」愈來愈近？

悠遊卡興櫃案紛爭 林志盈：過程應透明讓府會安心

悠遊卡公司興櫃爭議，蔣市府下令要查，前董事長陳亭如也發文反擊。對此，現任董事長林志盈今天接受本報訪問時表示，台北市長蔣萬...

新北金山市場將公辦都更 明年第一季公告招商

市場改建全面啟動，新北住都中心進場協助金山第一公有零售市場，以權利變換方式辦理公辦都市更新，新北市市場處委由中心擔任招商...

全國首部公廁管理專法10月滿周年 北市列管仍有3成未完善

北市領先全國提出首部公廁管理專法，「台北市公廁環境衛生管理自治條例」去年10月12日上路，7000座公私部門公廁應於一年...

改善惡臭沉痾 新莊貴子坑溪整治計畫開工、2025年完工

為解決貴子坑溪惡臭沉痾，新北市水利局推動「貴子坑溪河川環境營造計畫」，將整治貴子坑溪3.26公里河廊，並沿線設置11處公...

悠遊卡興櫃違行政倫理？ 民眾黨酸蔣萬安拉柯文哲當救援

民眾黨北市議會黨團上午舉行記者會，說明近來引發熱議的悠遊卡公司興櫃、北市教育發展基金的運用及北藝履約爭議調解案。針對市長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦