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「有設監視器應留存14天」 新北稽查23間吉的堡：不符規定將嚴懲

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／新北即時報導
新北市議會今業務審查。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今業務審查。記者劉懿萱／攝影

新北市議會今業務審查，藍營多名議員要求市府說明，汐止某私幼孩子檢驗結果、家長托藥制度及行政調查結果。新北衛生局長陳潤秋說，該幼兒檢測結果為陰性，數值小於200ng/mL就是未檢出。教育局長張明文則說，已在6月8、9也針對同集團23家全面行政稽查，同步要求其他23家至少留存14天監視器畫面，稽查沒符合規定會嚴懲。

議員廖先翔說，汐止有幼兒驗出殘留數值，如何解讀？陳潤秋說，部立台北醫院提供尿液檢測，檢測巴比妥酸鹽或是苯二氮平，是一個定性檢測，預值是每毫升200奈克，意即在200ng/mL以下為陰性，這孩子檢測兩次都是陰性，部北也在醫院網站上說明，衛生局希望他們更積極跟大眾說明，避免造成恐慌。

廖先翔進一步問，這數值在科學上的意義就是未檢出？陳潤秋指出，因為科學無法說出零檢出，檢驗方法會受到很多干擾，所以通常用「未檢出」，並看檢驗說明書，比如說苯巴比妥檢驗，小於1是陰性。

至於行政調查進度，張明文說，教育局已在6月8、9日也針對同集團23家全面行政稽查，針對園務管理搜集相關資料，也針對後續管理要求。因今天有家長陳情，反映監視器的問題，第一時間有派員去留存。張解釋，目前法規對幼兒園監視器沒有強制性，但只要有設就必須至少保存14天，將同步要求其他23家也要符合相關規定，會全面稽查有沒有符合規定、沒有符合規定就會嚴懲。

此外，張明文也向本報記者說，針對吉的堡餵藥事件，將再次去抽查幼兒園監視器。

議員周勝考則指出，有些幼兒感冒，家長會請園所餵藥，認為教育局應該將托藥向大眾說明清楚。張明文指出，已編訂園務行政管理手冊，提供幼兒園託藥規定、託藥同意書、託藥單等範例，也會督促園所建立SOP，並已納入幼兒園基礎評鑑，此外，教育局也會不定期到園查核幼兒園，是否有提供家長託藥規定說明及經家長同意託藥同意書或託藥單。

巴比妥 幼兒園 監視器 衛生局

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