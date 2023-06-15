全國首部公廁管理專法10月滿周年 北市列管仍有3成未完善

北市領先全國提出首部公廁管理專法，「台北市公廁環境衛生管理自治條例」去年10月12日上路，7000座公私部門公廁應於一年法令宣導輔導期內完善設施，議員許家蓓發現迄今仍有3成未達成。環保局回應，這與管理單位的預算編列、財源籌措、大樓規劃等考量有關，將持續輔導並鼓勵設置，10月可望達到9成。

該條例列管北市政府機關、公園、加油站、百貨公司、超商、大專院校、醫院等13類公私場所公廁，應維持環境衛生與正常使用功能，且要求管理單位設置馬桶坐墊消毒液、衛生紙、扶手、求助鈴、給皂設備等12項標配的友善設施，應於今年10月完成設置，應設未設者經通知限期改善仍不符合，可處2千元至1萬元罰鍰。

北市議員許家蓓肯定環保局提升公廁環境與如廁品質的努力，然而10月將屆條例公布滿一年，北市列管7000座公廁僅7成完成，私部門尚有1052座未設置，公部門則有1118座，其中府管公廁占848座。她認為政策推動需由上而下、由公而私，政府得扮演民間表率，要求加緊腳步敦促公有公廁先行合規，以身作則。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，市府目前列管公廁包含公部門4802座、私部門2198座，另有440座簡易移動式廁所（流動廁所）；該條例去年上路時，12項設施符合設置者僅3成，截至今年6月增至7成，預計10月可望達到9成。

林鈺惠說明，環保局期間陸續發文、輔導管理單位且每季關心設置進度，現在未完善的列管公廁仍有2170座，原因在於公部門編預算須經一定程序，私部門得籌措財源或整棟大樓需規畫設計等考量，若有正當理由經環保局同意，可延長完成期限。

她也提到，並非每座公廁都能設置12項設施，例如文化資產保存緣故而不能在牆壁釘扶手的剝皮寮歷史街區，或是早年興建的公廁因空間狹小，可減設部分項目，以免影響民眾如廁安全。常見於河濱公園、山區的簡易移動式廁所，可不設扶手、求助鈴。