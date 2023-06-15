快訊

海釣船捕獲巨鯊嗨翻！下秒「海怪級黑影殺手」竄出一口吞下 船長當場嚇傻

餵藥又爆新案例？ 汐止幼幼班家長稱小孩驗出微量安眠藥

林宏文專欄／制裁中國大陸 不等於美國應該重返半導體製造

北市公園處性平風波 勞動局：預定6月底前完成審議

中央社／ 台北15日電

台北市工務局公園處一名男性駐衛警遭控性騷女職員，勞動局表示，針對工務局有無盡到糾正及補救措施，正在訪談並整理資料提交性平會，預定6月底前儘快完成審議。

民進黨台北市議員洪婉臻日前揭露，公園處一名男性駐衛警涉嫌長期騷擾多名女職員，還衍生職場霸凌情事，引發外界關注。

台北市勞動局今天以新聞稿表示，有關工務局公園路燈工程管理處發生職場性騷擾，是否盡到「知悉該事件後採取立即有效糾正及補救措施」，勞動局依規定進行訪談並將相關資料整理後，提交勞動局性別工作平等會審議。

勞動局指出，依據性別工作平等申訴審議處理辦法第7條「中央或地方主管機關性別工作平等會應自收到申請書3個月內為審議之決定；必要時，得延長1次，延長時間不得逾3個月，並應通知申請人。」同法第10條「申訴案件之審議，以不公開為原則」，所以性平申訴案的處理時限原則為3個月，相關調查內容不公開。

勞動局說，公園路燈工程管理處案件會盡快處理，預定於6月底前儘快完成審議。

延伸閱讀

超級比一比！打包機比較廣告不實 公平會開罰10萬元

計程車今起需為乘客投保150萬以上旅客責任險 違者開罰

看不到對陳明通的懲處 陳培哲：期待台大「挺好自己的脊樑」

性騷連環爆17案…議員曝連假後6/26開性平會 北市：盡快召開

相關新聞

高層下令官員不參加記者會？ 民眾黨團轟北市府藐視議會

民眾黨北市議會黨團上午舉行記者，說明近來引發熱議的悠遊卡公司興櫃、北市教育發展基金的運用及北藝履約爭議調解案，北市府相關...

影／都會通開放預購 北市粉專填問卷送「紀念悠遊卡」

基北北桃都會通今開放預購，台北市長蔣萬安現身捷運市政府站與民眾互動，並提醒民眾提前購買避開人潮，並宣布自6月15日至25...

計程車今起需為乘客投保150萬以上旅客責任險 違者開罰

計程車客運業者自6月15日起，應為所屬營業車輛投保至少每人150萬旅客責任保險，台南市政府表示，會審慎把關計程車投保情形...

走出人行地獄、行無障礙 新北7策略從雙和做起

行人地獄話題引發熱議，新北市工務局將全面普查人行道，採用7大改善策略，包含遷移障礙物、設置行人庇護島、退縮圍牆、騎樓整平...

噪音汙染公害居冠 新北下月擴大管制

新北市環保局統計去年公害陳情件數達3萬7184件，噪音汙染占56.99%居冠。議員要求要有更實際取締作為，盼積極查緝斷絕...

來坪林品頭等茶 7月周末邀你微旅行

疫情後坪林茶葉銷售大陸通路受影響，坪林商圈7月每周末推「坪林包種春茶遊微旅行」，讓今年得頭等第1級至10級包種茶不再高不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦