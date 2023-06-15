北市公園處性平風波 勞動局：預定6月底前完成審議

台北市工務局公園處一名男性駐衛警遭控性騷女職員，勞動局表示，針對工務局有無盡到糾正及補救措施，正在訪談並整理資料提交性平會，預定6月底前儘快完成審議。

民進黨台北市議員洪婉臻日前揭露，公園處一名男性駐衛警涉嫌長期騷擾多名女職員，還衍生職場霸凌情事，引發外界關注。

台北市勞動局今天以新聞稿表示，有關工務局公園路燈工程管理處發生職場性騷擾，是否盡到「知悉該事件後採取立即有效糾正及補救措施」，勞動局依規定進行訪談並將相關資料整理後，提交勞動局性別工作平等會審議。

勞動局指出，依據性別工作平等申訴審議處理辦法第7條「中央或地方主管機關性別工作平等會應自收到申請書3個月內為審議之決定；必要時，得延長1次，延長時間不得逾3個月，並應通知申請人。」同法第10條「申訴案件之審議，以不公開為原則」，所以性平申訴案的處理時限原則為3個月，相關調查內容不公開。

勞動局說，公園路燈工程管理處案件會盡快處理，預定於6月底前儘快完成審議。