高層下令官員不參加記者會？ 民眾黨團轟北市府藐視議會

民眾黨北市議會黨團上午舉行記者，說明近來引發熱議的悠遊卡公司興櫃、北市教育發展基金的運用及北藝履約爭議調解案，北市府相關局處原本要派代表出席，卻臨時「放鴿子」，私下通知民眾黨團無法出席，原因是市府「高層下令不出席」。市議員黃瀞瑩、陳宥丞批評蔣市府傲慢、藐視議會，沒有行政倫理也不講職業道德。

針對民眾黨批蔣市府傲慢，沒有行政倫理，市府發言人殷瑋反駁指出，問題真正的焦點是柯前市府團隊在新民意已經產生，已是「看守政府」的情況之下，仍做出重大決策。他反問，如果這麼重視行政倫理，能不能先回答市府早已提出的問題，什麼叫「看守政府」？什麼叫「政治慣例」？什麼叫「行政倫理」？

民眾黨北市議會黨團副主任吳怡萱指出，市府官員本來不出席記者會，但經過再次溝通，告知可為市政辯護，若不派人就是藐視民眾黨團，後來市府又決定派員出席，但今天上午，官員又臨時告知收到府級長官指示，上層下令不出席，讓局處夾在中間很為難，她認為這是市府「11樓下令」。

陳宥丞指出，市府這樣來來回回，且今天上午記者會前半小時被告知下令不能出席，這是何等官僚，市府高層是政治操作，不敢面對，這很傲慢。黃瀞瑩也說，這些議題都是議會委員會或是議員質詢過，要求市府局處派員到場，是希望可取得平衡回應，市府卻不派官員出席。

陳宥丞也批評，蔣萬安長期仰賴有給職市政顧問陳國君，陳被稱作地下市長，被傳是第三副市長，現又傳出新北市長侯友宜公開邀請陳加入競選團隊，拯救選情，既然陳國君想要更上一層樓，無心市政，呼籲蔣萬安市長大方放人不挽留，不要讓台北市政府變成侯友宜的「前進指揮基地」。也送給陳國君一首「千里之外」送他離開，早點分手放過市民朋友。

殷瑋指出，柯市府團隊在已是「看守政府」的情況之下，做出重大決策，這樣的作法是不是符合政治慣例與ABC？是不是符合行政倫理？對議會有足夠的尊重嗎？都是民眾黨需要回答的問題。北市府歡迎議員從監督市政的立場，一起檢視這些決策是否合適。

至於陳國君顧問，殷瑋說，民眾黨一下子說他是「地下市長」，一下子說「爭取第三副市長」，一下子又說是「無心市政」，這幾個說法彼此矛盾，請問議員的批評究竟是哪一個？至少以昨天為例，陳國君從早上7點半到晚上6點多都在參與會議。