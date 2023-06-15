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影／都會通開放預購 北市粉專填問卷送「紀念悠遊卡」

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
基北北桃「都會通」今（15）日開放預購，台北市長蔣萬安（右四）現身捷運市政府站與民眾互動，並提醒民眾提前購買避開人潮，提早預購。記者林俊良／攝影
基北北桃「都會通」今（15）日開放預購，台北市長蔣萬安（右四）現身捷運市政府站與民眾互動，並提醒民眾提前購買避開人潮，提早預購。記者林俊良／攝影

基北北桃都會通今開放預購，台北市長蔣萬安現身捷運市政府站與民眾互動，並提醒民眾提前購買避開人潮，並宣布自6月15日至25日止，民眾可至交通局FB「臺北交通大家談」粉絲專頁填答問卷，即可參加都會通紀念悠遊卡抽獎活動，限量500份只送不賣。

基北北桃都會通售價1,200元，即日起民眾即可持悠遊卡至捷運站、台鐵指定車站、國光客運指定車站加值機購買設定，7月1日開通啟用後，可於30日內不限次數搭乘基北北桃範圍內的公共運具，包括台北捷運、新北捷運（含輕軌）、桃園機場捷運、雙北市區公車、桃園市區公車、基隆市區公車、台鐵、公路／國道客運，並享雙北市YouBike前30分鐘及桃園市YouBike前60分鐘免費。

基北北桃「都會通」今（15）日開放預購，售價1,200元，即日起民眾即可持悠遊卡至捷運站、台鐵指定車站、國光客運指定車站加值機購買設定，7月1日開通啟用後，可於30日內不限次數搭乘基北北桃範圍內的公共運具。記者林俊良／攝影
基北北桃「都會通」今（15）日開放預購，售價1,200元，即日起民眾即可持悠遊卡至捷運站、台鐵指定車站、國光客運指定車站加值機購買設定，7月1日開通啟用後，可於30日內不限次數搭乘基北北桃範圍內的公共運具。記者林俊良／攝影
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