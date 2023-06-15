走出人行地獄、行無障礙 新北7策略從雙和做起

行人地獄話題引發熱議，新北市工務局將全面普查人行道，採用7大改善策略，包含遷移障礙物、設置行人庇護島、退縮圍牆、騎樓整平等作為，並從人口稠密的雙和區做起，擇定連結雙和及板橋的主幹道中山路優先施做；市議員建議，過去很多程序卡在台電，市府要提專案改善計畫才會加快。

新北共有1044公里人行道，不少障礙物影響通行，都會區更是如此。民眾抱怨人行道阻礙以變電箱、電信箱、行道樹根突破地面，以及鋪面磁磚凸起等，對年長者及輪椅族很不友善。

新北市政會議昨由工務局長祝惠美專案報告，近期將採「箱、護、縮、道、騎、公、通」7大策略，跨單位協力改善，友善行人。祝惠美表示，這7大策略已用於改善行人環境，也向中央爭取經費，這次進一步通盤檢討人行環境，將優先移除醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等周邊人行環境的障礙。

養工處科長陳衍派指出，過去就跨局處打造捷運周邊的人本環境，這次優先從人口稠密的中和及永和地區先行，像連結雙和及板橋的中山路二段至三段，平時人車流量都多，已規畫改善雙側人行道共1240公尺，預計遷移變電箱10處、電信箱3處、消防栓8處及路樹28棵，明年6月底完工。

陳衍派說，變電箱是過去處理較大宗的案例，目前以每年100件的速度處理中。市長侯友宜也說，近幾年光是變電箱移置就做了578處，再用減法工程將陸橋及電線桿、甚至路口的瓶頸打通，逐一改善行人安全。

新北市議員金瑞龍認為，市府有計畫很好，但變電箱拆除仍太慢，有些電纜下地甚至要十幾年，很多都卡在台電程序上，建議市府要提專案改善計畫才會快。議員張嘉玲也說，有些路的人行道特別窄，婦幼及長者較容易跌倒，牽扯公私有土地整合，希望市府協助改善。