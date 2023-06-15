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蔣萬安查悠遊卡興櫃案 前董座千字文反擊

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒／台北報導

台北市前市長柯文哲卸任前火速核定悠遊卡公司興櫃，引發市長蔣萬安不滿，指示秘書長李泰興嚴查。前董事長陳亭如昨天反擊，表示蔣市府一上任，悠遊卡公司就2度向市府報告興櫃案，從未隱瞞，不應將興櫃議題政治化。蔣萬安昨天表示，市府立場是該查就要查，唯一考量是市民權益，不放任各種疑慮，也不預設立場。

議員日前質疑，悠遊卡公司上興櫃後，股權會被稀釋，市府將失去主導權，還可能遭有心人士把持獲利。蔣萬安隨即下令徹查，李泰興昨表示，已請悠遊卡公司提供資料，財務交由財政局、法律由法務局、交通局針對公司治理等，各面向了解此案，預計7月初開會研議。

悠遊卡前董事長陳亭如昨天以千字文發文反擊表示，悠遊卡公司興櫃未正式掛牌前，悠遊卡公司去年12月26日、今年1月11做過2次興櫃專案報告，市長、秘書長李泰興、交通局長謝銘鴻及市府顧問等，都分別出席這2場會議，甚至去年12月28日興櫃前法說會，她再誠摯透過辦公室邀市長致詞，也多次請公司補充資料；3月底離職前也完整回應，市府對過程相當清楚。

陳亭如也點出布局興櫃的考量，包括公司公開發行以後，未來如要增資，降低原股東持股本就是不可避免、悠遊卡興櫃才是有效防堵賤賣資產方法，還有悠遊卡是唯一獲利的電子支付公司，不應落後其他同業，超前部署是專業經理人應有作為。

蔣萬安表示，決策過程讓外界有很多疑慮，尤其決策在選舉前2天核定，新議會還沒就任就送議會備查，過程並沒有尊重行政倫理，這是政治慣例和ABC的問題，尤其新市府交接時候，重大人事、決策包括工程處置等，都應該尊重新民意及新舊政府移交的過程，既然外界及議員有疑慮，市府立場就是「該查就要查、該釐清就要釐清」。

國民黨市議員詹為元昨質疑，如果一路興櫃甚至到上市上櫃，民間企業跟股市禿鷹可以輕易惡意併購，是市民所樂見嗎？釋股需要議會同意，為何要擔心賤賣資產問題？愈看陳的解釋，愈覺得蔣市府有徹查的必要。

悠遊卡 蔣萬安 李泰興

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