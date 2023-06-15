來坪林品頭等茶 7月周末邀你微旅行

疫情後坪林茶葉銷售大陸通路受影響，坪林商圈7月每周末推「坪林包種春茶遊微旅行」，讓今年得頭等第1級至10級包種茶不再高不可攀，一般民眾也能品嘗到比賽茶，還可獲得裝有坪林包種茶綠茶粉的「包坪安祈福御守」，創造在地商機。

坪林商圈發展協會理事長高明富表示，今年坪林包種茶評鑑中的1576點茶品中，包辦頭等第1級至10級獎項，這些頂級包種春茶，將在7月1日至23日每周六日共舉辦8場茶席，讓專業茶藝師駐店擺設茶席。

參加民眾在茶席中可品嘗包含頭等獎第一名在內3款頭等茶，並參觀坪林茶業博物館及帶著裝有坪林包種茶綠茶粉的祈福御守，到供奉玄天上帝的保坪宮過香火。

高明富表示，坪林是包種茶產地，往往這些頭等、特等茶一出爐，往往1小時就銷售一空，一般人想要喝到沒有機會，藉由活動讓大家認識坪林，讓所有愛茶的人能有更深度的交流，將地方商圈串連起來。

高明富坦言，自疫情後陸客不來了，包種茶葉銷往大陸的通道也受影響，只好開發國旅市場商機，希望透過活動，讓茶葉擴展進到更多人的生活。這次的微旅行結合保坪宮，製作裝有坪林包種茶綠茶粉的「包坪安祈福御守」，民眾可以到保坪宮過香火保平安。