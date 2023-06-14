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悠遊卡興櫃可輕易被併購 議員8問陳亭如盼蔣市府徹查

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市議員詹為元8問悠遊卡前董事長陳亭如為何要讓悠遊卡公司興櫃。圖／翻攝北市議員詹為元Facebook
北市議員詹為元8問悠遊卡前董事長陳亭如為何要讓悠遊卡公司興櫃。圖／翻攝北市議員詹為元Facebook

北市前市長柯文哲卸任前火速讓悠遊卡公司興櫃，現任市長蔣萬安不滿令秘書長嚴查，有不法送政風。悠遊卡公司前董事長陳亭如今反擊，悠遊卡公司兩度向蔣市府報告興櫃案，並點出興櫃是有效防堵賤賣資產的方法，股東都有共識。北市議員詹為元則在Facebook發問，8問陳亭如為何急著要讓悠遊卡興櫃？支持蔣萬安徹查到底。

詹為元表示，悠遊卡公司在去年9月14日推動會議中就決定，有關興櫃申請應在柯文哲市長任內完成，「我就問為什麼？」柯任內沒完成半條捷運、也沒有完成大巨蛋，社宅更是號稱8年5萬戶，實際上從規劃到完工只有4954戶，這麼多事沒完成，請問為什麼上興櫃必須在柯市長任內完成？

陳亭如說，同業都在準備興櫃，她決定興櫃是超前部署。詹為元問，站在公司治理及內控的角度，上市公司董事長知道自己要下台了，還突然處份重大資產，投資人會接受嗎？同樣的道理，柯市府在去年12月推動悠遊卡上興櫃時，已經敗選，失去新民意的支持，為什麼還要處分市府重大資產？這樣的看守政府有行政論理可言嗎？到底急什麼？

詹為元指出，進入資本市場是為了籌集資金，請問悠遊卡的資金需求跟重大投資是什麼？如果沒有資金需求，那為什麼要上興櫃？這點陳前董事長有交待清楚了嗎？

陳亭如說，只有興櫃，公司未來增資股價才不會被操弄。詹為元反問，公司未來如果需要增資，新的蔣市府團隊自然會有一套嚴謹合理的增資方式，請問為什麼只有在柯市長任內辦理興櫃才不會操弄股價？

詹為元表示，市府為公股董事，有諸多重大市政推動需透過悠遊卡公司來推動，因此確保股權的穩定性更加重要，所以市府不會輕易釋股，況且釋股需要議會同意，為何要擔心賤賣資產問題？

詹為元說，悠遊卡的資本額僅有7億，北市府僅持有不到4成股份，如果一路興櫃甚至到上市上櫃，民間企業跟股市禿鷹可以輕易惡意併購，這是市民所樂見嗎？陳前董事長是沒想過這個風險？還是另有所圖？

詹為元提到，悠遊卡綁定台北市的學生證、甚至許多企業的員工證，記名悠遊卡掌握大量個資，現在詐騙這麼橫行，民眾同意保管這些個資的悠遊卡公司暴露在資本市場惡意併購風險下嗎？

詹為元最後問，陳亭如既認為是因為她阻礙了想參與利益的人導致今日的抹黑，請問所謂參與利益的人是誰？

詹為元表示，以現狀而言，悠遊卡公司興櫃上櫃，毫無實益可言，到底在急什麼？越看陳的解釋，越覺得蔣市府有徹查的必要。

悠遊卡 資產 北市

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