北市動物園端午節挑戰百人立蛋 6月15日起開放報名

端午節將至，台北市立動物園今天表示，將在當天舉辦結合傳統習俗及保育知識的市集活動，還會準備園內生產的雞蛋讓民眾挑戰「百人立蛋」，明天起開放報名。

台北市立動物園目前正休園進行年度檢修，將在22日重新開放。園方今天透過新聞稿表示，適逢端午節，22日當天還會舉辦「蛋蛋市集」，從上午10時30分至下午3時在動物園旁的動物保育公園登場。

動物園園長諶亦聰介紹，此次活動結合傳統文化習俗與動物保育教育，設有多項主題攤位，包含各式蛋的型態介紹、在地美食商家、小農市集、手作體驗等，還會在中午12時挑戰「百人立蛋」。

她說，「百人立蛋」活動將使用園內「快樂雞莊」所生產的雞蛋，藉此推廣對蛋雞更友善的飼養模式，有意願的民眾可在明天上午9時起，透過「BeClass線上報名系統」網站報名，額滿為止。

動物園指出，主體攤位將以認識不同生物的蛋為主，並實際展示園內多種卵生動物的蛋，包含竹節蟲、鳥蛋等，還可以邊逛邊集點，集滿5點就可以兌換動物園門票1張。