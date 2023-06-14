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氣候適宜大南瓜狀況佳 淡水瓜農林建訓盼能奪冠

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區曾經拿下四次全國大南瓜比賽冠軍的林建訓，所種的大南瓜達到800台斤以上，希望可以拿回冠軍的榮耀。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區曾經拿下四次全國大南瓜比賽冠軍的林建訓，所種的大南瓜達到800台斤以上，希望可以拿回冠軍的榮耀。 圖／紅樹林有線電視提供

全國南瓜比賽將本月17日到18日於淡水捷運站後方金色水岸展開，今(14)日上午淡水區農會總幹事高忠特別來到淡水區曾經拿下四次全國大南瓜比賽冠軍的林建訓家中拜訪，目測大南瓜，有達到800台斤以上，希望可以拿回冠軍的榮耀。

大南瓜參賽者林建訓表示，今年氣候非常適合南瓜生長，梅雨不像之前下的又長又急，今年溫差問題也沒有發生，只是過去大南瓜都生長100天左右採收比賽，而今年只種了80天左右時間上來說有些不足，但以今天目測大南瓜的狀況來說，不僅是外觀非常圓潤，色澤也比較有南瓜的橘黃色較鮮艷，而重量估計有達到800台斤以上。

淡水農會總幹事高忠表示，透過大南瓜比賽有許多組別，包括了食用組、創意外觀、重量組等，將淡水在地農產來行銷，在地的好食材。而農友親自搭起棚架，讓一顆大南瓜獨自享受vip包箱，就像住在飯店一樣舒適，每年的大南瓜比賽，是全國瓜農相當盛大的活動，過去的比賽淡水瓜農林建訓更是常勝軍。

瓜農林建訓表示，今年更希望可以拿回冠軍的榮耀，更要突破自己記錄，而未來也希望在地有意願的農友，也一起加入種大南瓜的行列，林建訓都可以傳授如何種植，讓更多人一起共襄盛舉，打造在地大南瓜特色。

南瓜 淡水 農會

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