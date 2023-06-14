快訊

南韓金浦航線傳因當地居民抗議暫取消 華航：按機關規範調整

不到1周就傳變數？上周才說「下半年回正軌」 華碩證實組織將調整

淡水沙崙垃圾山居民去留 國產署承諾協助申請承租

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
國產署會同立委洪孟楷辦公室到沙崙里辦公室舉辦說明會，將協助居民申請承租土地，就地合法的居住下來。 圖／紅樹林有線電視提供
國產署會同立委洪孟楷辦公室到沙崙里辦公室舉辦說明會，將協助居民申請承租土地，就地合法的居住下來。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區淡海路280巷內堆滿垃圾，被當地人稱「垃圾山」，在地主國有財產署進行清理後，也發現有部份住戶是佔用土地，但這些住戶有些沒有稅籍資料，居住在這裡超過三十多年，因此國產署會同立委洪孟楷辦公室到沙崙里辦公室舉辦說明會，將協助居民申請承租土地，就地合法的居住下來。

國產署北區分署副分署長邱傑勤表示，在淡海路280巷內原本堆滿垃圾，也已經清理完畢為了防止再被傾倒大量廢棄物，也已經圍起了圍籬加設監視器，而當中住戶佔用國有土地問題，只要是屬於民國82年7月2日以前，使用到現在，且願意邀歷年補償金的居民，就可以申請承租。

沙崙里長彭瑀筑表示，這次透過國產署願意協助居民來溝通並且協助大家申請辦理承租等相關程序，也讓這裡的居民住的問題可以得到正式的解決方案，那另外由於這裡在280巷內還有地勢低排水設施不足，下大雨常常就會淹水的問題，也希望透過說明會有正式的會議記錄，將排水設施由相關單位來幫助解決。

國產署 淡水

相關新聞

北投抹布牛肉麵惹議 石牌分店清空？業者證實：已退租

北投知名牛肉麵「志明牛肉麵」石牌分店日前遭爆料，抹布水擰進煮麵鍋惹議，事發後業者表示該分店將暫停營業，不過今天有民眾發現...

悠遊卡興櫃可輕易被併購 議員8問陳亭如盼蔣市府徹查

台北市前市長柯文哲卸任前火速讓悠遊卡公司興櫃，現任市長蔣萬安不滿令秘書長嚴查，有不法送政風。悠遊卡公司前董事長陳亭如今反...

汐止康寧街匝道工程將完工 規劃增設道路監視系統

汐止交流道康寧街南入匝道工程預計年底將完工，可預見到時使用康寧街的車輛將增多，為避免後續交通事故爭議，今(14)日市議員白珮茹就邀集高工局、交通局和警察局等相關單位現場會勘討論，希望在匝道工程完工前，增設週邊的攝影監視系統，保障用路人的安全。

淡水沙崙垃圾山居民去留 國產署承諾協助申請承租

新北市淡水區淡海路280巷內堆滿垃圾，被當地人稱「垃圾山」，在地主國有財產署進行清理後，也發現有部份住戶是佔用土地，但這些住戶有些沒有稅籍資料，居住在這裡超過三十多年，因此國產署會同立委洪孟楷辦公室到沙崙里辦公室舉辦說明會，將協助居民申請承租土地，就地合法的居住下來。

氣候適宜大南瓜狀況佳 淡水瓜農林建訓盼能奪冠

全國南瓜比賽將本月17日到18日於淡水捷運站後方金色水岸展開，今(14)日上午淡水區農會總幹事高忠特別來到淡水區曾經拿下四次全國大南瓜比賽冠軍的林建訓家中拜訪，目測大南瓜，有達到800台斤以上，希望可以拿回冠軍的榮耀。

疫後坪林包種茶銷陸通路受阻 冠軍茶可以從這喝到

疫情後新北市坪林區茶葉銷售中國大陸通路受影響，坪林商圈七月每周周末將推「坪林包種春茶遊微旅行」，讓今年獲得頭等獎第1級至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦