淡水沙崙垃圾山居民去留 國產署承諾協助申請承租

新北市淡水區淡海路280巷內堆滿垃圾，被當地人稱「垃圾山」，在地主國有財產署進行清理後，也發現有部份住戶是佔用土地，但這些住戶有些沒有稅籍資料，居住在這裡超過三十多年，因此國產署會同立委洪孟楷辦公室到沙崙里辦公室舉辦說明會，將協助居民申請承租土地，就地合法的居住下來。

國產署北區分署副分署長邱傑勤表示，在淡海路280巷內原本堆滿垃圾，也已經清理完畢為了防止再被傾倒大量廢棄物，也已經圍起了圍籬加設監視器，而當中住戶佔用國有土地問題，只要是屬於民國82年7月2日以前，使用到現在，且願意邀歷年補償金的居民，就可以申請承租。

沙崙里長彭瑀筑表示，這次透過國產署願意協助居民來溝通並且協助大家申請辦理承租等相關程序，也讓這裡的居民住的問題可以得到正式的解決方案，那另外由於這裡在280巷內還有地勢低排水設施不足，下大雨常常就會淹水的問題，也希望透過說明會有正式的會議記錄，將排水設施由相關單位來幫助解決。