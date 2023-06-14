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汐止康寧街匝道工程將完工 規劃增設道路監視系統
汐止交流道康寧街南入匝道工程預計年底將完工，可預見到時使用康寧街的車輛將增多，為避免後續交通事故爭議，今(14)日市議員白珮茹就邀集高工局、交通局和警察局等相關單位現場會勘討論，希望在匝道工程完工前，增設週邊的攝影監視系統，保障用路人的安全。
現場可見康寧街一、二期的拓寬工程完工後，康寧街變的寬敞舒適，但是當地民眾也反應說，現在經過的車輛車速實在很快，真的很危險，而且改裝車輛聲音也很大聲，若是有設置監視器或是測速照相，真的對大家來說會比較安全。
新北市議員白珮茹表示，目前高速公路南入匝道工程在10月初合約將到期，希望在合約到期通車前，可以先把週邊的監視器設置完成，避免將來康寧街車水馬龍，很多車都匯集在這裡的時候才要設置，希望能儘快設置，讓康寧街周邊交通設施更完善。
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