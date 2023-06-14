北市即起至9月綠竹筍季開跑 6月底評鑑「甜筍王」

一年一度的綠竹筍季登場，每年6月至9月為台北市綠竹筍的盛產季節，北市產業發展局輔導北市農會，辦理「台北市綠竹筍季系列活動」，像是與地區特色餐廳合作推出現定料理、Facebook粉專互動也有機會獲得超商禮券，甚至能免費參與7月15日採筍體驗，攢發局也會在6月30日選出全台北市品質最優良的綠竹筍。

台北市政府產發局表示，北市高溫多濕的氣候特別適合種植綠竹筍，其中6月至9月為綠竹筍盛產期，每隻筍都又香又甜，無論是在台北花博農民市集或在木柵區、士林區農會所販售的綠竹筍都是一筍難求，提醒民眾8月底前一定要提早搶購周末在台北花博農民市集的現採綠竹筍。

產發局介紹，今年綠竹筍季系列活動將與貓空地區特色餐廳合作，於6月23日至7月23日綠竹筍產季期間，推出綠竹筍入菜的季節限定料理。只要在6月16日和6月23日於台北饗樂趣Facebook粉絲專頁參加有獎問答活動，就有機會獲得200元的綠竹筍餐券或300元超商禮券。

此外，產發局還提到，為了讓民眾能夠吃到台北市最優質、新鮮的綠竹筍料理，會抽出20位幸運民眾，於7月15日免費參加採筍趣體驗，可至筍園親自挖筍，透過頂開土縫的筍尖，學會如何尋找筍子，前來參與採筍趣的民眾，可至貓空的映月餐廳免費享用綠竹筍大餐。