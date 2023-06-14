快訊

唐吉訶德南港店第三季開幕！450坪大店將首度納入旋轉壽司餐廳

忘了性騷卻記得十年前紅包包多少 陳乃瑜受訪哽咽：朱凱翔套路都沒變

北市即起至9月綠竹筍季開跑 6月底評鑑「甜筍王」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市政府產業發展局輔導台北市農會，辦理「台北市綠竹筍季系列活動」，除了線上參與有機會獲得禮券，也可以報名活動親自下筍園採綠竹筍。圖／北市產發局提供
台北市政府產業發展局輔導台北市農會，辦理「台北市綠竹筍季系列活動」，除了線上參與有機會獲得禮券，也可以報名活動親自下筍園採綠竹筍。圖／北市產發局提供

一年一度的綠竹筍季登場，每年6月至9月為台北市綠竹筍的盛產季節，北市產業發展局輔導北市農會，辦理「台北市綠竹筍季系列活動」，像是與地區特色餐廳合作推出現定料理、Facebook粉專互動也有機會獲得超商禮券，甚至能免費參與7月15日採筍體驗，攢發局也會在6月30日選出全台北市品質最優良的綠竹筍。

台北市政府產發局表示，北市高溫多濕的氣候特別適合種植綠竹筍，其中6月至9月為綠竹筍盛產期，每隻筍都又香又甜，無論是在台北花博農民市集或在木柵區、士林區農會所販售的綠竹筍都是一筍難求，提醒民眾8月底前一定要提早搶購周末在台北花博農民市集的現採綠竹筍。

產發局介紹，今年綠竹筍季系列活動將與貓空地區特色餐廳合作，於6月23日至7月23日綠竹筍產季期間，推出綠竹筍入菜的季節限定料理。只要在6月16日和6月23日於台北饗樂趣Facebook粉絲專頁參加有獎問答活動，就有機會獲得200元的綠竹筍餐券或300元超商禮券。

此外，產發局還提到，為了讓民眾能夠吃到台北市最優質、新鮮的綠竹筍料理，會抽出20位幸運民眾，於7月15日免費參加採筍趣體驗，可至筍園親自挖筍，透過頂開土縫的筍尖，學會如何尋找筍子，前來參與採筍趣的民眾，可至貓空的映月餐廳免費享用綠竹筍大餐。

而產發局今年持續辦理「台北市綠竹筍品質評鑑比賽」，將於6月30日登場，當天會選出全台北市品質優良的綠竹筍，同時選出甜度最高的「甜筍王」及外觀最佳的「美筍王」，除了評鑑比賽，在台北市農會與各區農會舉辦的「一日農夫生態體驗筍園行程」活動，可讓有興趣的民眾一同前往筍園遊玩、了解筍園生態，使消費者除了玩得開心，更能吃得安心。

北市產發局6月30日舉辦綠竹筍評選大賽，選處品質優良的綠竹筍及甜筍王、美筍王。圖／北市產發局提供
北市產發局6月30日舉辦綠竹筍評選大賽，選處品質優良的綠竹筍及甜筍王、美筍王。圖／北市產發局提供
台北市政府產業發展局輔導台北市農會，辦理「台北市綠竹筍季系列活動」，除了線上參與有機會獲得禮券，也可以報名活動親自下筍園採綠竹筍。圖／北市產發局提供
台北市政府產業發展局輔導台北市農會，辦理「台北市綠竹筍季系列活動」，除了線上參與有機會獲得禮券，也可以報名活動親自下筍園採綠竹筍。圖／北市產發局提供
台北市政府產業發展局輔導台北市農會，辦理「台北市綠竹筍季系列活動」，除了線上參與有機會獲得禮券，也可以報名活動親自下筍園採綠竹筍。圖／北市產發局提供
台北市政府產業發展局輔導台北市農會，辦理「台北市綠竹筍季系列活動」，除了線上參與有機會獲得禮券，也可以報名活動親自下筍園採綠竹筍。圖／北市產發局提供

北市 農會

延伸閱讀

北市國小師性騷案…受害者指通報過程不舒服 校方回應了

相關新聞

北投抹布牛肉麵惹議 石牌分店清空？業者證實：已退租

北投知名牛肉麵「志明牛肉麵」石牌分店日前遭爆料，抹布水擰進煮麵鍋惹議，事發後業者表示該分店將暫停營業，不過今天有民眾發現...

疫後坪林包種茶銷陸通路受阻 冠軍茶可以從這喝到

疫情後新北市坪林區茶葉銷售中國大陸通路受影響，坪林商圈七月每周周末將推「坪林包種春茶遊微旅行」，讓今年獲得頭等獎第1級至...

北市即起至9月綠竹筍季開跑 6月底評鑑「甜筍王」

一年一度的綠竹筍季登場，每年6月至9月為台北市綠竹筍的盛產季節，北市產業發展局輔導北市農會，辦理「台北市綠竹筍季系列活動...

端午連假去哪玩 新北公開嚴選好去處

端午連假即將到來，新北市觀光旅遊局嚴選一系列連假期間精彩活動推薦給遊客，無論是東北角熱鬧開展的「福隆生活節」、「福隆國際...

新北人行道全市通盤檢討 統整七工法改善通行問題

行人地獄持續引發討論，新北將全市人行道大普查，新北工務局表示，將從「箱、護、縮、道、騎、公、通」七面向做改善，包含障礙物...

南港展覽館旁破破爛爛 里長嘆老屋多盼蔣萬安加速更新

台北市長蔣萬安今天赴南港區里長座談，位於南港展覽館周邊四個里長聯合提案，希望市府應通盤檢討東區門戶計畫中心點三重埔次分區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦