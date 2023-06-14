北投抹布牛肉麵惹議 石牌分店清空？業者證實：已退租

北投知名牛肉麵「志明牛肉麵」石牌分店日前遭爆料，抹布水擰進煮麵鍋惹議，事發後業者表示該分店將暫停營業，不過今天有民眾發現店裡已經清空，業者證實，石牌分店已經退租，員工皆已離職。

北投知名牛肉麵「志明牛肉麵」石牌分店日前遭送餐外送員爆料，員工將抹布水擰進煮麵鍋惹議，甚至在網路放上完整12分鐘影片，業者也發布聲明，員工疏失自己也有責任，並宣布分店將暫停營業，並對員工加強教育訓練。

不過，有網友今天在臉書社團貼出照片，有卡車停在店門口，將裡面器具逐一清出，疑似收掉，記者實際致電許姓業者，他也證實，石牌店已經退租，所以將店內器材都慢慢搬出，員工在暫停營業後也陸續離職，接下來會專心做好北投總店。

不少網友紛紛在貼文底下留言，「換個地方繼續開咯」、「換開春嬌」、「也開不下去了吧」、「慢走不送～」，也有網友留言「覺得無奈，因為員工的個人行為，我還沒去吃過就拜拜了。」