悠遊卡前董事長稱有報告過上興櫃 蔣萬安：該查就查

台北市長蔣萬安日前表示悠遊卡公司興櫃掛牌一事「決策倉促」，今被媒體問及悠遊卡前董事長陳亭如說曾兩度到市府報告時表示，不預設立場、該查就查。

蔣萬安今出席「市長與里長有約」南港區場次，被問及陳亭如在臉書發文表示，蔣萬安上任後，她曾兩度到市府做興櫃專案報告，市府應該很清楚興櫃一事。

蔣萬安回應，這決策是去年拍板、在新的議會還沒上任就送備查，這種作法不尊重行政倫理，既然議員有特別提起、外界也有疑慮，那就該查就查。

蔣萬安說，不預設立場，已請秘書長李泰興邀集各局處去了解釐清，會把相關的事實釐清清楚。

另外，里長在今天座談中提及南港區老舊社區多、都市更新需加速，蔣萬安表示，將提高都更誘因，都發局也在研擬對策，預計第3季會有初步成果。

此外，北市公園處一名男性駐衛警遭控性騷女職員，調查結果將於明天出爐。蔣萬安表示，由工務局、上級機關、人事處、勞動局好好調查，如果機制或程序上不夠周延都會積極改進，讓未來受到性騷擾的受害者能夠勇敢站出來。