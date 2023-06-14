新北人行道全市通盤檢討 統整七工法改善通行問題

行人地獄持續引發討論，新北將全市人行道大普查，新北工務局表示，將從「箱、護、縮、道、騎、公、通」七面向做改善，包含障礙物遷移、設置庇護島、退縮圍牆、騎樓整平等手法。市長侯友宜也說，新北重視人本環境，光變電箱遷移就578處，尤其最重視通行廊道，目前已做完國小，緊接做國高中，盼孩童平安上學。

新北共有1044公里人行道，當中不少障礙物影響通行，本報曾獨家報導新北近期將普查全市人行道，要把所有缺失上傳系統做列管，跨單位協力改善。新北今召開市政會議，工務局專案報告並指出將以七字訣工程手法改善。

工務局長祝惠美說明，局從工程角度出發，歸納人行環境改善常用工程手法，提出7字訣「箱、護、縮、道、騎、公、通」（諧音：相互說到齊溝通）及未來四年目標。包含障礙物遷移，拚達1000處；設置庇護島，化解危險路口；校園圍牆退縮，拚達80所；拆除人行道、地下道，拚拆20座；騎樓整平，拚改善14公里；拚公有土地改善達60處；以及連通行人路線。

工務局補充，七大改善手法已嫻熟運用在各路段人行環境改善上，並視現地條件調配運用，同時也與中央合作爭取經費補助，過去四年共投入約60億元經費改善；這次「人行環境通盤檢討」，將優先各區主要節點，如醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等周邊人行環境。

祝惠美表示，新北位於北台都會區，位處交通樞紐，因此要以宏觀角度思考北台生活圈的交通需求，因此未來規畫要以中央與地方攜手合作，綜整跨越台北、桃園、基隆的多項交通建設網絡，如汐止國一、國三增設交流道、新建蘆社大橋雙北新路廊等，期盼能提升跨區交通品質。