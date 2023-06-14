民代質疑餵藥案行政怠惰 侯友宜：假信息抹黑

新北市議員戴瑋姍今天表示，疑餵藥案市長侯友宜行政怠惰有包庇之嫌，未保存證據還與國民黨議員演戲集體串供。侯友宜說，有心人士操作假信息抹黑，中央打假辦公室應運作澄清。

侯友宜競選工作室發言人、新北市議員呂家愷今天在記者會表示，板橋某私立幼兒園疑餵藥案，市府多次澄清不實謠言，民進黨主席賴清德與黨公職人員仍造謠抹黑稱家長4月中已通報，造成謠言影響人心。

民進黨新北市議員戴瑋姍透過臉書（Facebook）表示，選辦亂噴政治口水硬拗護航，家長與社會想知道孩子體內苯巴比妥殘留來自哪裡，被誰餵食，誰該負責。侯友宜未第一時間保存證據，隔了22天等到藥物代謝後才入園藥檢，這是負責任的態度嗎？侯友宜和國民黨市議員在專案報告中演戲，根本就是集體串供。

侯友宜上午接受聯訪時說，有心人士操作假信息抹黑，造成家長不安與各地幼兒園恐慌，市府雖已說明澄清，但外界仍說市府包庇逃避與掩蓋案情，甚至說是「餵毒案」，現在又轉為「疑似餵藥案」。

侯友宜說，此案有太多假信息操作，副總統賴清德的中央「跨部會防制假訊息政策小組」是否有運作，是否只假裝打假而已，打假辦公室應澄清假信息並取締，讓大家瞭解真相並解決問題。

外界形容侯友宜昨天至市議會專案報告是「落荒而逃」，他說，從不逃避問題，每天公布新的進度與流程，也直接到市議會接受質詢，希望市議員根據證據還原真相，釐清事實。市府配合檢方偵辦，也啟動行政調查。案子至今將近1個月，盼檢方儘速釐清，讓案情水落石出。

副市長劉和然上午在記者會，轉述曾擔任檢察官的法制局長吳宗憲說法，若餵毒屬實，構成毒品危害防制條例「使人施用第三級毒品」的重罪，符合重罪羈押要件；但目前也沒有聲押，以交保金額來看，顯然檢察官有不同見解。

劉和然說，清查2萬3000通電話，並未包庇與怠惰。全民支持打擊假信息，但擁有權力愈高者，愈不應製造與傳遞假信息。「餵毒」兩個字何等沉重，造成社會很大的恐慌，若屬實絕不寬貸。若不是，家長心裡受到嚴重衝擊，長遠也破壞台灣社會信任感。目前市府尊重檢察官的偵辦。