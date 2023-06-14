天熱想玩水 新北4公園遊戲場 6/18起清涼開放

新北市政府今天表示，新北市共有4座公園的遊戲場玩水設施將於6月18日起同步開放，讓孩子們的暑假過得既充實又清涼。

新北市高灘地工程管理處發布新聞稿表示，位於三重大都會公園的「海世界水樂園」遊戲區、新店陽光運動公園兒童遊戲場、汐止星際公園遊戲場及新莊塭仔底濕地公園戲水池，都將於6月18日清涼開放。

高灘處長張修銘表示，海世界水樂園是以台灣周邊海洋生物為主題，小朋友玩水的同時可認識台灣特色水中生物，5種不同體驗玩法增加親子互動的樂趣。

他說，陽光運動公園遊戲場有蝶型水道區以友善無障礙路徑串聯水霧、落瀑水盤、噴泉、淋水道、花灑、水閘門、綠丘湧泉及戲水潭等多種玩水設施；星際遊戲場有噴霧管及噴水拱門，還強化夜間燈光的設計；塭仔底濕地公園戲水池是小朋友們最愛的消暑設施。

張修銘表示，4戲水場地都是6月18日起的例假日開放，但暑假期間7月1日至8月31日全面開放，但提醒民眾，海世界水樂園、陽光公園及星際公園戲水設施每週二，塭仔底濕地公園內戲水池每週一停用進行場地維護及清潔。

他表示，戲水設施雖然都有使用防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑。身高未滿140公分及12歲以下孩童，須請家長陪同，戲水區禁止飲食、吸菸及寵物進入，更嚴禁以眼睛探看噴水孔、也不可攜帶易產生危險物品入池，配合現場工作人員的指揮，才能玩的安全，玩的放心。